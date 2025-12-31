¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¡½¡½ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢1»î¹ç3È¯¡õ10Ã¥»°¿¶¤Î¾×·â¡¡Ìîµå¤Î³µÇ°¤òÇË²õ¤·¤¿¡È²¦¡É¤Î¹ßÎ×¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ó¸ÜÏ¿vol.13¡Û
ÂçÃ«¤Î³èÌö¤Ë¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯10·î17Æü¡£²æ¡¹¤Ï¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸Â³¦¤¬ÂÇ¤ÁÇË¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç10¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ÂÇÀÊ¤Ç3ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¯¡½¡½¡£¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤éÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤¤°Û¼¡¸µ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡£Á´ÊÆ¤¬¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬7²¯¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î1»î¹ç3È¯¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨.158¡£ËÜÍè¤Î»Ñ¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤¿ô»ú¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âÏ³¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ©Âå¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÄÀÌÛ¤ÏÍò¤ÎÁ°¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅê¼ê¤È¤·¤Æ°µ´¬¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ç¼«¤é¥ê¥º¥à¤òºî¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¥Û¥»¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¤¬Åê¤¸¤¿¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î6µåÌÜ¡£´°àú¤Ë¸«¶Ë¤á¤¿¥¹¥é¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢±¦ÍãÀÊºÇ¾åÃÊ¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æ¥½¥í¡£¤³¤Î°ì·â¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡ÖÂçÃ«·à¾ì¡×¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤ò»ß¤á¤ë½Ñ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥Á¥ã¥É¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹Äã¤á¤ò¡Ö·Ú¡¹¤È¡×½¦¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤ò±Û¤¨¡¢¾ì³°¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Èôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ë³Î¿®¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢¾ìÆâ¤Ï¤â¤Ï¤ä´¿À¼¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢ÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤¾×·â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï3ÈÖ¼ê¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥á¥®¥ë¤«¤éÊü¤Ã¤¿º¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¤Î3È¯ÌÜ¤À¡£159¥¥í¤Î¹äÂ®µå¤òÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤¿¤½¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢Èà¤¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆüÃ¯¤è¤ê¤â¡Ö¹ä¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ10¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡£¤³¤Î¿ÍÎà»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ë¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤ÏSNS¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï²¦¤À¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ö10Ã¥»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç3È¯Êü¤Ã¤¿½é¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»Ë¾åºÇ¹â¤Î10·î¤Î³èÌö¤À¡£È¿ÏÀ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×
¡¡¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¸å¤ÎÂçÃ«¤ËÉâ¤«¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏ¢ÇÆ¤Î¤ß¡£
¡¡12·î¤Îº£¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤Î»î¹ç¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£2025Ç¯¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¸þ¤±¡¢¥®¥¢¤òºÇÂç¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿Å·ºÍ¤Î»Ñ¤Ï¡¢º£¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾Î¢¤ËÁ¯Îõ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]