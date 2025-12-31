¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û°¦ÃÎ¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¤Ï¤Ê¤ß¤º¤ÄÌ±Ø¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷5Ëü4368¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ã°¦ÃÎ¸©ÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2021Ç¯¡Á2025Ç¯¤Î²óÅú¡Ê°ìÉô2020Ç¯¤Î²óÅú¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀ¸³è¤·¤ä¤¹¤¤¡£Ãæ¿´Éô¤Ë¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤¡£¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬¤è¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¾¦¶È»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤êÊØÍø¡£¼£°Â¤âÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¥È¥«¥¤¥Ê¥«¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö´×ÀÅ¤Ç½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¤«¤é¡×¡ÖÃÏ¸µ¤À¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
2°Ì¡§¤Ï¤Ê¤ß¤º¤ÄÌ±Ø¡¿É¾ÅÀ72.1¡¿ÊÐº¹ÃÍ79.8¤Ï¤Ê¤ß¤º¤ÄÌ±Ø¤Ï¡¢Ä¹µ×¼ê»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¹µ×¼ê»ÔÊ¸²½¤Î²È¡×¤Ç¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿Þ½ñ´ÛÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Õ¥§¤äÎÐË¤«¤Ê¸ø±à¤âÅÀºß¡£ÍøÊØÀ¤ÈÊë¤é¤·¤ÎË¤«¤µ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§Åç»á±Ê±Ø¡¿É¾ÅÀ73.3¡¿ÊÐº¹ÃÍ82.6½éÅÐ¾ì¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿Åç»á±Ê±Ø¤Ï¡¢°ìµÜ»Ô¤È°ðÂô»Ô¤Î¶ÌÜ¤Ë¤¢¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÅÅ¼Ö¤Î¤ßÄä¼Ö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÙ¤Î¹ñÉÜµÜ±Ø¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ì¤ÐÌ¾¸Å²°±Ø¤Þ¤ÇÌó15Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥¡£¤Î¤É¤«¤Ê½»´Ä¶¤ÈÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
