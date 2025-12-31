¿·Ç¯¤Ø¤Î´ê¤¤¹þ¤á¡ÖÂçµù´ú¡×Å·Áð¤Ç¤â·Þ½Õ½àÈ÷
Å·Áð»Ô¤Îµù¹Á¤Ç¤ÏµùÁ¥¤ËÂçµù´ú¤òÎ©¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Áð»Ô¤Îº´°ËÄÅ¹Á¤Ë¤ÏÀµ·îµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿µùÁ¥¤¬¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë´ßÊÉ¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
31Æü¤ÎÄ«¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Îµù»Õ¤¿¤Á¤¬º£Ç¯¤Îµù¤ò½ª¤¨¤¿µùÁ¥¤ËÀÖ¤äÀÄ¤ËÀ÷¤áÈ´¤«¤ì¤¿Âçµù´ú¤äÆü¤Î´Ý¤ò·Ç¤²¡¢¥Þ¥¹¥È¤Ë¾¾ÃÝÇß¤ò¾þ¤Ã¤Æ¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µù¶È´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å·ÁðÃÏ°è¤Ç¤Ï5¡¢6Ç¯Á°¤«¤é¥¿¥³¤¬ÉÔµù¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤ÏÂçµù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹µù»Õ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´°ËÄÅ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð²½¤ä¿åÍÈ¤²¤Î¸º¾¯¤¬¸¶°ø¤Ç°úÂà¤¹¤ëµù»Õ¤â¤¤¤Æ¡¢Ç¯¡¹Âçµù´ú¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤ëµùÁ¥¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
