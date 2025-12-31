À¯ÉÜ¡¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÏ«Æ¯¥Ê¥Ó¡×¶á¤¯³«Àß¤Ø¡ÄÊ£¿ô¾ÊÄ£¤ËÍðÎ©¤¹¤ë¿¦¶È¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ò°ì¸µ²½
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¾ÊÄ£¤¬½ê´É¤¹¤ë¿¦¶È¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ò°ì¸µ²½¤·¤¿¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÏ«Æ¯¥Ê¥Ó¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò¶á¤¯ÁÏÀß¤¹¤ë¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ¤äÂ¤Á¥¤Ê¤É¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Äê¤á¤ë¡Ö£±£·¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡Ê³Ø¤ÓÄ¾¤·¡Ë¤òÂ¥¤·¡¢Í°Ù¤Ê¿Íºà¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿¦¶È¤ä³Ø¤ÓÄ¾¤·´ØÏ¢¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½ê´É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬´õË¾¤¹¤ë»Å»ö¤ä¿¦¶È¹ÖºÂ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤ÉÔÊØ¤µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Àß¤¹¤ë¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜÆâ¤Î¥µ¥¤¥È¤ò½¸Ìó¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¾ðÊó¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£µá¿¦¼Ô¤¬Ç½ÎÏ¤ä´õË¾¤òÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬¤½¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹ÖºÂ¤ä»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤Ï£±£°Ç¯Á°¤Î£±¡¦£²ÇÜ¤Î£±£°£°£°Ëü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Å¾¿¦¼Ô¤Ï£³£³£±Ëü¿Í¤È¿¤ÓÇº¤à¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤Ç¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤äÏ«Æ¯°ÜÆ°¤Î±ß³ê²½¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£