É¹Àî¤¤è¤·¡¡»Ò¶¡»þÂå¤Î¤¤¤¸¤áÂÎ¸³¤ò¹ðÇò¡Ö¤â¤¸¤â¤¸¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Èµ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¥²¥¹¥È¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¤ËÆ´¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï5ºÐ¤Î»þ¤Ë¸«¤¿¥¹¥¿¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤«¤é¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊªÀ¨¤¯¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Æ¡¢¡È¤¢¤¢¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ÉÌµÍý¤À¤Ê¡¢À¤³¦¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡ØÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡Ù¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ï²ÈÂ²¤Ê¤É¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¤¡£¡Ö¤À¤«¤é¡È¤¤¤±¤ë¤«¤â¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¼«¸Ê¹ÎÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡È¼«Ê¬¤Ë¤Ï²Î¤¬²Î¤¨¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¼«Ê¬¤Ï²Î¤¬¤¢¤ë¤«¤éÊ¿µ¤¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤â¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤ÈÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤º¤Ã¤È²Î¤¬»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¤Î¸¶°ø¤Ï¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£É¹Àî¤Ï¡ÖËÜÅö¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤»Ò¤Ç¡£¡È¤ï¤«¤é¤ó¡É¡È¤ï¤«¤é¤ó¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¸¤â¤¸¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£½÷¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¡Èµ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¾®³Ø¹»1Ç¯¤«¤é6Ç¯¤Þ¤Ç¡¢ÊÒ¶ù¤Ë¤¸¡¼¤Ã¤È¤¤¤ë»Ò¤Ç¡£¤Ç¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é²Î¤¬¤ªÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë1¿Í¤â¤ªÍ§Ã£¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¤Î»þ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤À¤«¤é²Î¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤°ÍÂ¸¤·¤¿¡£²Î¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£