¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ËÂ£¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÈäÏª¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤ªºî¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬¡ÈËå¡É¤ÈÊé¤¦¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ØÂ£¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬¾¾ÅÄÀ»»Ò¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¾¾ÅÄ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿1980Ç¯Åö»þ¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾®Ìø¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¾¾ÅÄ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¤ªºÐÊë¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÀèÆü¤Ï¡¢»ä¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª²Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢T¥·¥ã¥Ä¤äÀð»Ò¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈËå¡É¤ÈÊé¤¦¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ØÂ£¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«
¡¡12·î29Æü¤Ë¤Ï¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÂ£¤Ã¤¿¤ª²Ö¤Ç¤¹¡ª²Ä°¦¤¤À»»Ò¤Á¤ã¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ ¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤ªºî¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¡ª¹ÈÇò¸«¤Æ¤ë¤«¤é ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê²Ä°¦¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ª²Ö¡×¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë