¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î·èÃÇ¤Î»þ¡Äº£½µ£Ì£Á¤ÇºÇ½ª¸ò¾Ä¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ïº£°æÃ£Ìé¤Èà£×³ÍÆÀáÁÀ¤¦
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Àè¤´¤íÅÏÊÆ¡£ºÇ½ª·èÃÇ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂÐÌÌ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÁèÃ¥Àï¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥é¥ó¥Ð¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÏÄ¾ÀÜÌÌÃÌ¤Çà´Æ»ëá¤«¤éà·èÃÇ¤Î»þá¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¡¢Ìò³ä¡¢°éÀ®»Ù±ç¡¢½»µï¾õ¶·¡¢Êó½·¤ò¤É¤ì¤Û¤É¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¡£²¬ËÜ¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬Ä¹Ç¯Ãµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¿ÁÇ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ïà²¬ËÜ¤¬¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤òÁª¤ó¤Àá¤È¤¤¤¦°ì¸À¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤âº£½µÃæ¤ËÌÌÃÌ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÍÎÏ¤Ê³ÍÆÀ¸õÊä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥¹¤Ç¤Î²ñ¹ç¤Ï£±·î£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤Î´ü¸Â¤òÁ°¤Ë¤·¤¿·ÀÌó¸ò¾Ä¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥µ¥¤¥É»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÆ±¤¸¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤òÂåÍý¿Í¤È¤¹¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤âº£½µ¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç²ñ¹ç¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Îà£×³Í¤êá¤â´Þ¤á¡¢³ÆµåÃÄ¤ÎÆ°¤¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¿¡£