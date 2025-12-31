ºä¸µÍµÆóµÓËÜ¤Ç¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð&µÜºê¤¢¤ª¤¤¤¬"¶¦´¶³Ð"¤ò»ý¤ÄÃË½÷¤ò±é¤¸¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ª¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤é¶¦±é¡Ö¥®¥ß¡¼¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡×
¡Ö·îÍË¤ÎÌë9»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È³¹¤«¤éOL¤¬¾Ã¤¨¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤â¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëµÓËÜ²È¡¦ºä¸µÍµÆó¡£2025Ç¯¤â¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡×¤Ë¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¤È¡¢ÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£Æü¾ï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ë²ñÏÃ·à¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎµÓËÜ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Êºä¸µ¤¬2006Ç¯¤ËµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è¤¬¡¢¡Ö¥®¥ß¡¼¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡×¤À¡£"¿ô»ú¤Î1¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤Ë¿ô»ú¤¬Å»¤¦¿§¤ò´¶¤¸¤ë"¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë´¶³Ð¤«¤éÊÌ¤Î´¶³Ð¤¬¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÃÎ³Ð¸½¾Ý"¶¦´¶³Ð"¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¹¾¸ýÍÎ²ð¤Î¤Û¤«¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤(¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡ÖÎ©¤µ¤¡×)¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤È¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¤¢¤ëÉÙ¹ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¸½¾ì¸¡¾Ú¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿·º»ö¡¦¼ÆÅÄ°¡µ¨(ÀÐÅÄ)¤Ï¡¢»àÂÎ¤â·ìº¯¤¬Ææ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£ÉÙ¹ë¤Ë¤ÏËãÎ¤(µÜºê)¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍÜ½÷¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÍÜÉã¤Î»à¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤Ï¼«¼¼¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¡¢¼Â¤ÎÎ¾¿Æ¤Î»à¸å¡¢3ÁÈ¤ÎÍÜÉãÊì¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ò´Þ¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤Î²ÈÂ²¤âÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÆÅÄ¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ëËãÎ¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÅú¤¨¤è¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡£¤½¤Î¸å¡¢ËãÎ¤¤Ï¹ëÅ¡¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿...¡£
Æ±¤¸º¢¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤ò±Ä¤àÍÕ»³¿·²ð(¹¾¸ý)¤Ï¡¢ÄïÊ¬¤ÎÌî¸¶µ®»Ë(°ÂÆ£À¯¿®)¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¶È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥ä¥¯¥¶¤Î²¼ÀÁ¤±¤ÇÅð»£¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢½÷À¤Î²È¤ä³¹Ãæ¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô»Å³Ý¤±¤¿¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢»öÌ³½ê¤ËÊÂ¤Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µ®»Ë¤¬¤½¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¤Ë½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë²ÏÀîÉß¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¿·²ð¤Èµ®»Ë¤Ï¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëËãÎ¤¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Èà½÷¤ÎÈè¤ì¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÃËÆ±»Î¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Ë¾¯½÷¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ëµ®»Ë¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ëËµ¤é¤Ç¡¢ËãÎ¤¤ÎÅ»¤¦¸ÉÆÈ´¶¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¿·²ð¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¿·²ð¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇËãÎ¤¤¬·Ù»¡¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë...¡£
¹¾¸ý¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿·²ð¤Ï¡¢ÄïÊ¬¤Îµ®»Ë¤äÎø¿Í¡¦ÉÔÍ³»Ò(¾®ÅçÀ»)¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤ "¶¦´¶³Ð"¤È¤¤¤¦ÆÃ°Û¤ÊÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃ¯¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÍè¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¿Í¤È¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¤À¼Á¤Ë¡¢"Â¾¿Í¤ÏËÍ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«"¤È¡¢Çº¤à¿·²ð¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿ËãÎ¤¤¬Êú¤¯¶õµõ¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ°ìÊý¤ÎËãÎ¤¤â¡¢¿·²ð¤ÈÆ±¤¸"¶¦´¶³Ð"¤Î»ý¤Á¼ç¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡¢»ä¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿ËãÎ¤¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¿·²ð¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÊÑ¤ï¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËãÎ¤¤òµÜºê¤¬Æ©ÌÀ´¶¤Ë°î¤ì¤¿À¼¤È¡¢¼ä¤·¤µ¤ò½É¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆ·¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ËãÎ¤¤Ï¿·²ð¤Î»öÌ³½ê¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥¤¥È¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åê¿È¼«»¦¤Ê¤É¡¢¿·²ð¤Î¼þ¤ê¤Ç¼¡¡¹¤ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËãÎ¤¤òÄÉ¤¦·Ù»¡°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤«¤Î»Å¶È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢"ËãÎ¤¤òÊÖ¤»"¤È¶¼¤¹¼ê¸ý¤Ï¼¡Âè¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤...¡£
"¶¦´¶³Ð"¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢É³²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ºä¸µ¤ÎµÓËÜ¤ÎÌ¯¤È¡¢¹¾¸ý¡¢µÜºê¤éÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
¥®¥ß¡¼¡¦¥Ø¥Ö¥ó
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)13:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥·¥Í¥Þ(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
½Ð±é¡§¹¾¸ýÍÎ²ð µÜºê¤¢¤ª¤¤(¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡ÖÎ©¤µ¤¡×) ¾¾ÅÄÎ¶Ê¿ °ÂÆ£À¯¿® ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò ¤Û¤«