¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½Ö´Ö¡¢Èà»á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢Èà»á¤¬ÁÇÅ¨¤Ê±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¡¢¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¡ª¡×¤È½÷À¤Ï´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ò¸µ¤Ë¡Ö¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½Ö´Ö¡¢Èà»á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¤ª¤â¤à¤í¤ËÀµºÂ¤·Ä¾¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤é¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¿ÀÌ¯¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¡¢½÷À¤Ï¿¼¤¯´¶Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ëÃËÀ¤â¡¢Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Þ¥¸¥á¤Ê´é¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÅÅÏÃ¤´¤·¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ò¸À¤¦
¡Ö¿·Ç¯ºÇ½é¤Î²ñÏÃ¤ÏÈà¤È¤·¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µ¢¾ÊÀè¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤ªÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¤ä¤Ï¤êÅÅÏÃ¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤¬½÷À¤Ï°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊË»¤·¤¯¤ÆÄ¹ÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢Àµ·îµÙ¤ß¤¯¤é¤¤¡¢Èà½÷¤È»×¤¤¤Ã¤¤êÄ¹ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û½é·Ø¤Î¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Ã¤È¼ê¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¤â¤é¤¦
¡Ö¤Ê¤ó¤«¿ÀÍÍ¤Ë¡Ø¤³¤¤¤Ä¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÀÀ¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤´¤½¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥é¥Ú¥éÏÃ¤¹¤è¤ê¤âÌÛ¤Ã¤Æ¼ê¤ò°®¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢½÷À¤ò¥¸¥ó¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤â·Ú¤¤¥Î¥ê¤À¤È¡ÖÉÔ¶à¿µ¡ª¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û³¤ÊÕ¤Ç½éÆü¤Î½Ð¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦
¡ÖÅß¤Î³¤¤Ï¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ´¸«¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÅß¤Î³¤¤Î´¨¤µ¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¡£¸ü¼ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¥«¥¤¥í¤Ê¤É¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¡£
¡Ú£µ¡Û¤É¤Á¤é¤«¤Î²È¤Ç²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç´¥ÇÕ¡ª
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÈÕ¼à¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤ÇìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤é¡¢¡Ö²È¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç´¥ÇÕ¡×¤Ë¤âÆ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¡Öº£Æü¤¯¤é¤¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÃËÀ¤¬¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òºî¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö£³¡¢£²¡¢£±¡¢¥Á¥å¥Ã¡ª¡×¤ÈÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¥¹
¡Ö¥¥¹¤Ã¤Æ°ìÈÖ°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢£°»þ¥¸¥ã¥¹¥È¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·³¹Ãæ¤Ê¤É¿Í¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤À¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Â¾¿Í¤Ë¥Ð¥«¥Ã¥×¥ë°·¤¤¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¤¸¤ã¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û»þ·×¤Î¿Ë¤¬£°»þ¤ò»Ø¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇµÇ°»£±Æ
¡Ö¤½¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬ËèÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯±Û¤·¤Î½Ö´Ö¤ò·Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¡Ö³Ú¤À¤«¤é¡×¤È¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤ë¤è¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¥¥ì¥¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤¬´¶·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¥®¥å¥Ã
¡ÖÈà¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Êú¤¤·¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½÷À¤Ï¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Êú¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¯¤µ¤¤¥»¥ê¥Õ¤â°Æ³°¥Æ¥ì¤º¤Ë¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤¯¤é¤¤¡¢´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼ª¸µ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¤Ê¤¼¤«¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç°ì½ï¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¡ª
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤Ï¤·¤ã¤®¤¿¤¤¡ª¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¿·Ç¯¤ò½Ë¤¤¤¿¤¤½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ê¤é¡¢¡Ö¡Ø¤»¡¼¤Î¡ª¡Ù¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¡Ö¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½Ö´Ö¡¢Èà»á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆÁ±Ê¹¬»Ò¡Ë
