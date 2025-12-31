¡ÖÀÚÉä¼ê·Á¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¤«¤â¡Ä¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£

¡ÖÀÚÉä¼ê·Á¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©

¡ÖÀÚÉä¼ê·Á¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Í¹ÊØ¤ò½Ð¤¹¤È¤­¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖÀÚ¼ê¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

ÀÚ¼ê¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÍ¹ÊØÀÚ¼ê¤ò»Ø¤¹¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊ·ô¤òÉ½¤¹¡Ö¾¦ÉÊÀÚ¼ê¡×¤ä¶âÁ¬¼õ¼è¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ë¼ê·Á¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀÚ¼ê¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1840Ç¯¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô