¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÌîÂóÏ¯¡Ê£³£·¡Ë¤È½÷Í¥¤Îº´Æ£Îè¡Ê¤ê¤ç¤¦¡¢£³£³¡Ë¤¬£³£±Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¾É®Ê¸¾Ï¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢º´Æ£Îè¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢Ç¯Ëö¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÐÍ¥À¸³è£±£µÇ¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂóÍ§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤âÃ£É®¤ÎÊ¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçÌîÂóÏ¯¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ê¿ÁÇ¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢Ç¯Ëö¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÌî¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÎÎ°è¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤È¤´»ØÆ³¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÈÉ½¸½¤ÎÃµµá¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¿Ó¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖËÜÇ¯¤âÂ¿¤¯¤Î¤´±ï¤È³Ø¤Ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤ë¿·Ç¯¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤³¤ä¤«¤Ç¡¢¼Â¤êÂ¿¤¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤ÏÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼Î©¶µ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Ë¿·¿ÍÇÐÍ¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡¼¡ú£È£µ£°¡¡£÷£é£ô£è¡¡¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£Æ±Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥¤¥ó¥·¥Æ¥ß¥ë¡¡£·Æü´Ö¤Î¥Ç¥¹¡¦¥²¡¼¥à¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÈþºé¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡ª¡ª¡×¡Ê£±£±Ç¯¡Ë¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡££±£´Ç¯¤«¤é¤Ï£Î£È£Ë¡¡£Å¥Æ¥ì¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¡Ö£Ì£å£ô釻£óÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿¡££Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×¡Ê£±£µÇ¯¡Ë¡¢¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¡Ê£±£¸Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê£±£¶Ç¯¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¡Ê£±£·Ç¯¡Ë¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô±é·à³Ø²Ê¤ò£±£´Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¡¢½÷Í¥¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡££Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÉ½»²Æ»¹â¹»¹ç¾§Éô¡ª¡×¡Ê£±£µÇ¯¡Ë¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ï£Î¡¡°Û¾ïÈÈºáÁÜºº´±¡¦Æ£Æ²ÈæÆà»Ò¡×¡Ê£±£¶Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡×¡Ê¤È¤â¤Ë£²£³Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¡££²£³Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò£Ò¡¡£Ð£ì£á£ù£ó¡¡£Ã£ï£í£ð£á£î£ù¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢ÉñÂæ¸ø±é¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£