¡Ô¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¸¦µæÇ½ÎÏ¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡Õ¡ÈÀ´ï¿òÇÒ¡É ¤Î¡È´ñº×¡É¤ò60²ó°Ê¾å½ä¤Ã¤¿½÷À¸¦µæ¼Ô¤¬¡Ö¾Â¡×¤ËºÆ¤Ó°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç
¡¡2024Ç¯2·î¡¢NHK E¥Æ¥ì¡Ø¤Ï¤Ê¤·¤Á¤ã¤ª¡ª¡ÁÀ¤ÈÀ¸¤Î³ØÌä¡Á¡Ù¤Ç¡¢À´ï¿òÇÒ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë»Ä¤ëÀ´ï¤òã«¤ëº×¤ê¤òÃ¸¡¹¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¿¼Âô²ÂÆá»Ò¤µ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµùÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿µðÂç¤ÊÃËº¬¤ä¡¢ÏÎ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÃËº¬¤Ê¤É
¡¡¼«¤é¤ò¹¥»ö²È¡Ê¤³¤¦¤º¤«¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇºßÌî¤Î´Ñ»¡¼Ô¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸¦µæ¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤Ë°ìÅÙ¤Ï¡ÖÂ¤òÀö¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¡£¤Ê¤¼ºÆ¤Ó¡¢¤³¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¤Ø°ú¤Ìá¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ¾À¸¤È¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¨¡¨¡¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¨¡¨¡¤É¤¦¤·¤ÆÀ´ï¿òÇÒ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÊÈª¤Î½Ð¿È¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç¾åÂåÊ¸³Ø¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤È¤«¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¿ÀÏÃ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ØÀ´ï¤ÎÉÁ¼Ì¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£ËèÆü¡¢²¿É´Ç¯¤âÁ°¤ÎÊ¸»úÌÌ¤ÈâË¤á¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Øµ¤À²¤é¤·¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¤ªº×¤ê¤Ç¤â¸«¤Æ¤ª¤¯¤«¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ËÆ¦¤Î¡Ø¤É¤ó¤Ä¤¯º×¡Ù¡£ÃËÀ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¸æ¿ÀÂÎ¤ò¡Ø¥É¥ó¡ª¤ÈÆÍ¤¯¡Ù¤«¤é¤É¤ó¤Ä¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¨¡¨¡¤¹¤´¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¹Ô¤¯Á°¤Ï¡¢¤¤¤¤Âç¿Í¤¬ÃËº¬¤òÃ´¤¤¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡£¤¹¤Ã¤´¤¤³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Ç®µ¤¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡£»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¡Ø¿¿·õ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ï¥Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç½ä¤Ã¤¿À´ï¿òÇÒ¤Îº×¤ê¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¹Ô¤Ã¤¿º×¤ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥á¥â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ì½ê¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é44¤«½ê¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢²ó¿ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é60²ó¤ÏÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿²ó¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤¦¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤«¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤«¤éÉáÄÌ¤Ë¤³¤¦¡¢ÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë´¶³Ð¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Þ¤¢Ã±½ã¤Ë³Ú¤·¤¤½ê¤Ï²¿²ó¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
´ñÌ¯¤Ê°ø±ï
¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿º×¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥¯¥Ï¥é¤È¤«¡£º×¤ê¤Î¾ì¼«ÂÎ¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤¿¶õµ¤¤òµöÍÆ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤·¡¢»ä¤â¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤Æ°¦ÁÛÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È¡¢´ª°ã¤¤¤·¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¨¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó°ìÉô¤Îº×¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×
¨¡¨¡¿É¤¤·Ð¸³¤â¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¼«Ê¬¤Î¸¦µæÇ½ÎÏ¤Î¸Â³¦¤â´¶¤¸¤Æ¡¢2020Ç¯º¢¤Ë°ìÅÙ¤¤Ã¤Ñ¤êÂ¤òÀö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£½¢¿¦¤â¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤Ê¤¼¤«¡¢ÃËº¬¤«¤éÆ¨¤²¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¤È¡¢¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡Ä¡Ä¡©
¡ÖÃËº¬¤¬¸þ¤³¤¦¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Çº×¤ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢NHK¤«¤é¡ØÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¼¤á¤¿¤ó¤Ç¡Ù¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¸¦µæ¼Ô¤ÎÀèÀ¸¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤Ç¤âNHKÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ëº×¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬Â¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È¡×
¨¡¨¡ÀìÌç²ÈÉÔºß¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤¹¤®¤ëÊ¬Ìî¤æ¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯°ú¤¼õ¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¸Æ¤Ó¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤¿¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿ÃËº¬¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÀÄ¿¹¤ÎÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤³¤Ë¤âÃËº¬¤òã«¤Ã¤¿ã¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶²ÉÝ¤¹¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤è¡×
¨¡¨¡¤â¤Ï¤ä±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤â¡¢Ë°¤¤Ï¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ë°¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃËº¬¿òÇÒ¤Îº×¤ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÂçÂÎ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡ØµðÂç¤ÊÃËº¬¿ÀÍÁ¤ò¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤Ã´¤°·Ï¡Ù¤«¡¢¡Ø¤Ò¤ç¤Ã¤È¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»²½¤¬¼ê»ý¤Á¤ÎÃËº¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ï¡Ù¡£¤³¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¸«´·¤ì¤Æ¡Ø¤¢¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¹Ô¤²á¤®¤¿¤»¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¤Û¤É¤Î»É·ã¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¨¡¨¡¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢ÀÎ¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤âÃ¯¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤Î¡¢»Ò¶¡¤Î»þ¤Ï¥ß¥¤¥é¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤«¤é³°¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò²ó¤ë¤Î¤¬·ë¹½¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ì¤ËË°¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ËÃËº¬¿òÇÒ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø¹¥»ö²È¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¤â¤Î¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÃ¸¡¹¤È°¦¤Ç¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÅÙ¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤Þ¤¿ÃËº¬¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¼Âô¤µ¤ó¡£Ë°¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ï¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¤ÃÎ¤Î´ñº×¤òµá¤á¤Æ¥®¥é¥®¥é¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÊÔµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹¥»ö²È¡¦¿¼Âô²ÂÆá»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤¿ÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤¯¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥ä¥Ð¤¤ÃËº¬º×¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
