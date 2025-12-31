µð³Û¤ÎÀ½ºîÈñ¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ë¡ª2025Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤Îò»Ë¾®Àâ¤¬ÂçÇ÷ÎÏ¤ÊÍýÍ³
Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Î¿·¤¿¤Ê¤ëÂåÉ½ºî
¤¢¤ëºî²È¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖNetflix¤ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤¬À¤³¦¤òÆø¤ï¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ1¤Äµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ú¥ó£±¤Ä¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¯¤Î¹õ¤¤¥·¥ß¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤òÇ¾¤ÎÃæ¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¡×
ÎÙ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤Îºî²È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Îºî²È¤Î¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¾®Àâ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤½¤Î¶Ã¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÁÛÁüÎÏ¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®Àâ¤¬µð³Û¤Î»ñËÜ¤òÅê¤¸¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤ÈÆ±¤¸¸úÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºîÉÊ¤¬»ý¤Ä¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤äÉ½¸½¤Î¶¯ÅÙ¡¢¼õ¤±¼ê¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¾®Àâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¶¯ÅÙ¤Ï¤Û¤Ü¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®Àâ²È¤Ï¤½¤ì¤ò°ì¿Í¤Ç¡¢½ñ¤ËÂ¤°¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ç¡¢ÇØÉé¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤Îºî²È¤Î°ì¸À¤Ï¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸ÉÆÈ¤Ç»Ä¹ó¤Êºî¶È¤Ê¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ëÈ¯¸À¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ØéñéÙ¤Î²Æ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Î³Àº¬ÎÃ²ð»á¤Ï¡¢ÏÃÂêºî¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ò±Ô¤¯ÀÚ¤ê¼è¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¤òÇÚ½Ð¤·¤Ä¤Å¤±¤¿»á¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ëºî²È¤ÏÂ¿¿ô¤ª¤ê¡¢Ê¸³Ø³¦¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Îò»Ë¾®Àâ¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Îò»Ë¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾Ý¤«¤é¡¢²áµî¤Î»þÂå¤À¤±¤Ë°Ï¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¸½ºß¤Ë¤âÄÌ¤º¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òµâ¤ß½Ð¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ØéñéÙ¤Î²Æ¡Ù¤³¤½¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃø¼Ô½é¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¾®Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢°µÅÝÅª¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÎò»Ë¾®Àâ
¤¿¤ÀÎò»Ë¤ò¤Ê¤¾¤ê¡¢²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àï¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Âºß¡¦²Í¶õ¤òÌä¤ï¤º¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤Þ¤ë¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤À¸¤¤ÈÄ·Ìö¤·¤ÆÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ËËþ¤Á¤¿¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤¢¤ê¡¢¿´ÍýÉÁ¼Ì¤¢¤ê¡¢»þÂå²ò¼á¤¢¤ê¡¢¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë³Àº¬»á¤Î²áµî¤ÎºîÉÊÁ´¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÂåÉ½ºî¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬Å·²¼Åý°ì¤Ø¸þ¤±Ãå¡¹¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¸µµµ¸µÇ¯¡Ê°ì¸Þ¼·¡»Ç¯¡Ë¡¢µþ¤Î³¹¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö»ß´Ñ¤ÎÆ»»Î¡×¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£¡Ö¿å´Ñ¡×¤Î±ß»ÍÏº¡¢¡Ö±ê´Ñ¡×¤ÎÊ¿½õ¡¢¡Ö·î´Ñ¡×¤Î·Ë·î¡£¸½¼Â¤È¸¸ÁÛ¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¼«¸ÊÌ·½â¡¢¤½¤ÎÆ»»Î¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ë¤¢¤¨¤®¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸·¤·¤¤½¤¹Ô¤ÎËö¤ËÈà¤é¤¬ÆÀ¤¿»ß´Ñ¤ÎÎÏ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÅþÍè¤·¤¿¿¥ÅÄ²È¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¡Ê¾®³Ø´Û¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ë
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»þ¤ËÀº¿À¤Ï¸½¼Â¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¡½¡½¡×¤È¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÀº¿À¡×¤³¤½¤¬¡¢Ê¸Ãæ¤Î¡Ö»ß´Ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤òÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÎò»Ë¾®Àâ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
ËÜÊ¸¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
»ß´Ñ¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î»ö¾Ý¤Ë¼«¿È¤ÎÁÛÇ°¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¸¶»ÏÊ©¶µ¤ÎÈ¬ÀµÆ»¤Î°ì¤Ä¤ËÎà¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¿å¤ä²Ð¡¢·î¡¢É÷¤Ê¤É¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡£
²¿¥«·î¤â²¿Ç¯¤â¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¤½¤ì¤é¤òÄ¯¤á¿Ô¤¯¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´¶¤¸¡¢»þ¤Ë¤ÏÄ¾¤Ë¿È¤ò»¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐ¾ÝÊª¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯Æ±²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¿å¤òÇ°¤¸Â³¤±¡¢¤½¤ÎËÜÇ°¤ò»×¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¿å¤½¤Î¤â¤Î¤ËÆ±²½¤¹¤ë¡£Åö¿Í¤ÎÈ¯¤¹¤ëµ¤¤Ë¡¢·ëìèìçºÁ¤¹¤ë¾®Éô²°¤äÆ¶·¢Æâ¤Î¶õ´Ö¤¬¼¡Âè¤Ë¶¦¿¶¤·»Ï¤á¤ë¡£¿å¤Îµ¤¤¬±²¤ò´¬¤¡¢½¼Ëþ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¶õ´Ö¤ËÉÔÍÑ°Õ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¼Ô¤Ï¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¤Î¤¦¤Á¤Ë´ÑÇ°¤ÎÂùÎ®¤Ë²¡¤·Î®¤µ¤ì¡¢Å®¤ì¤«¤±¤ë¡£º£¤Ç¤¤¤¦²á¸ÆµÛ¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢ºÇ°¤Ïµ¤»à¤¹¤ë¡£
ºî¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¿®Ä¹¡×¤È¤Ï
¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÊÊ¤â¤Õ¤¿ÊÊ¤â¤¢¤ë»Õ¤«¤é¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë·ã¤·¤¤½¤¹Ô¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£³Àº¬»á¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¤ò°¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿½¤¹Ô¤Î·ã¤·¤µ¡¢Ç»ÅÙ¤³¤½¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬À¸¤È´¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Î¥Ï¡¼¥É¤µ¤ò¡¢ÆùÂÎÅª¤Ê´¶³Ð¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Ï¡Ö»ß´Ñ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ç´ÑÇ°Åª¤ÊÀßÄê¤Ê¤ï¤±¤À¤¬¡¢³Àº¬»á¤ÎÀºåÌ¤ÊÉ®Ã×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤ËÎò»Ë¾å¤½¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤«¤®¤ê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¤È²Ð¡¢·î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÁêÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃË½÷¤Î¸òÎ®¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤µ¤ì¤¿°ì¿Í¤ÎÃË¤Î°¥¤ì¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡¢¡Ø·î¤ÏÅÜ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÃË½÷¤Î´Ö¤Î³ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤ÀÚ¤Ê¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ß´Ñ¤Î»È¤¤¼ê¤¿¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤Ç¤â¤Õ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤À¡£
¡Ø¸÷½¨¤ÎÄêÍý¡Ù¡Ø¿®Ä¹¤Î¸¶Íý¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿®Ä¹¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÀè¶î¼Ô¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿³Àº¬»á¡£¤â¤Á¤í¤óËÜºî¤Ç¤â¡¢¿®Ä¹¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥ê¥¹¥È¥éÀÁÉé¿Í¤È¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö·¯¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿³Àº¬»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿®Ä¹¤È¤Ï¡¢»þÂå¤Î³×Ì¿»ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤ê¤â¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Î¾ÝÄ§¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
ËÜ½ñ¤¬»ý¤ÄºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¶Ë³ÚÀ¬°ÐÂç¾·³¡Ù¤Ï¤¸¤á¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀßÄê¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¿®Ä¹¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¡Ö»ß´Ñ¡×¤ÈÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤Û¤É¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤òÍ¤·¤¿¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍ£°ì¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢¿®Ä¹¤¬ÀÚ¤êÂó¤³¤¦¤È¤¹¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¿Ëö¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö»ß´Ñ¡×¤È¤¤¤¦¡¢ºîÃæ¤Ç¡Ö¸¸½Ñ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÀßÄê¤ËÉÕ¸À¤·¤Æ¡¢½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¸¸½Ñ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌ¡²è¤ä¥²¡¼¥à¤ÎÊý¤¬É½¸½¤ò¶¯¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²Í¶õ¤ÎÀßÄê¤Ë¤â¤È¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»Ë¼Â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ®Ã×¤ÎËÜºî¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸½¼Â¤Î·³»öÎÏ¤äÀïÎ¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤Åù¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎò»ËÅªÍ×ÁÇ¤¬º®Á³¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤âÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤¿»Ë¼Â¤¬¡¢ÀèÆÉ¤ß¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¦¤Í¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤³¤ÎµÛ°úÎÏ¤³¤½¡¢Êª¸ì¤äÎò»Ë¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
Àï¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¹¿¿å¤ò¸«»ö¤ËÉÁ¤¤¤¿
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Û¤É²Ê³Ø¤äÊ¸ÌÀ¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Åö»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ÊµÒ´ÑÅª¤Ê¿ô»ú´ð½à¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿Í¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤äÊª»ö¤Î¶¯¼å¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£Ãæ¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛÇ°¤äÁêÀ¤Ê¤É¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤Î´¶³Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¬¤Á¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀßÄê¤â¡¢±³¤ä¤¿¤À¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÎò»ËÆÈÆÃ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ä¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢¼ç´ÑÅª¤ÊÊ¸¾ÏÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Àï¹ñ»þÂå¤ò¿Í´Ö¤Î¼ç´Ñ¤«¤éÂª¤¨¤¿¡¢²¦Æ»¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸À¤¤²á¤®¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ÏÃ¤Ï½é¤á¤ËÌá¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Î³Àº¬ÎÃ²ð»á¤Ï¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¡¢Àï¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¹¿¿å¤òÆÉ¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÎÀ®ÈÝ¤ÏÆÉ¼Ô½ô»á¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¢Âç¤²¤µ¤À¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤³¤½¡¢ñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢ºî²È¡¦³Àº¬ÎÃ²ð¤¬¸ÀÍÕ¤ò¶Å¤é¤·¡¢»×Ç°¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¾®Àâ¤È¤¤¤¦¡Ö»ß´Ñ¡×¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤«¤é¡£
