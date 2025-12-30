Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î°û¤ß²ñ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤Ä¤¤¤¦¤Ã¤«¤ê¡Ä¤ÊËº¤ìÊª¤òËÉ¤°¡ª¡ÖTile Slim¡×¤¬ÊØÍø¤¹¤®¤ë
ËºÇ¯²ñ¡¢¿·Ç¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¡£°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤Ä¤¤Ëº¤ìÊª¡¦Ìµ¤¯¤·¤â¤Î¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖTile¡×¤Ç¤¹¡£
Tile¤Ï¡¢Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡£¸°¤ä»ý¤ÁÊª¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Û¤«¤Î¹â²Á¤ÊGPSÆâÂ¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ý¤ÁÊª¤Îµï¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¥â¥Î¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖTile¡×¤Î¥«¡¼¥É·¿¥â¥Ç¥ë¡ÖTile Slim(¥¹¥ê¥à)¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªºâÉÛ¤ä¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÃÖ¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅðÆñ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ò¤¹¤°¤ËÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
QR¥³¡¼¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È½ÐÍè¤ë¥·¥ó¥×¥ëÀß·×¡£
Âç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢5ÉÃ¤ÇÀßÄê´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Çö·¿¤Ê¤Î¤Ç¤ªºâÉÛ¤Ë¤â¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªºâÉÛ¤Î¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÃµ¤¹¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖTile Slim¡×¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥±¡¼¥¹¤ä¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âÆþ¤ë´ò¤·¤¤¥µ¥¤¥º¡ª¡¡Ìó3Ç¯¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¡¢¡È°Â¿´¡É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¡Tile Slim(2024):ÀÇ¹þ¤ß 5,180 ±ß
