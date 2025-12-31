HEAVEN Japan春夏新作展示が開催。適正下着®で叶える私らしい美しさ
下着選びに悩み、いつの間にか「仕方ない」と諦めてしまっていませんか。そんな女性に寄り添い続けるHEAVEN Japanが、2026年春夏コレクションの新作展示とカタログ配布をスタートします。テーマは“Hug Future”。抱きしめられるような安心感と、季節を楽しむワクワク感を詰め込んだラインナップが揃います。自分の体を知り、受け入れ、もっと好きになる。その第一歩を後押ししてくれるコレクション。
Hug Futureが描く春夏の下着
2026年春夏コレクションでは、やさしさと前向きな変化を感じさせるカラー展開が特徴。ビスチェリーナレッドをはじめ、心まで包み込むような色合いが揃います。
スポーツブラ、ストラップレスブラ、ノンワイヤーブラの3商品が新登場し、グラマーバストにも対応するK90までの42サイズ展開を実現。
価格は商品ごとに異なり、公式オンラインショップにて確認できます。
ビスチェリーナの新たな魅力
ビスチェリーナ レッド
バストメイク力No.1として支持される「ビスチェリーナ」から、洋服に響きにくいノンレースタイプが2026年2月に販売開始。
セミロング丈でバスト下のお肉までしっかりカップに収め、4枚剥ぎカップがデコルテを自然にふっくら演出します。
春夏の薄着シーズンでも立体感のあるシルエットを叶え、補整下着初心者にも取り入れやすい一枚です。
安心して選べるサポート体制
新商品スポーツブラ
公式オンラインショップでは無料でカタログ請求が可能。オリジナルメジャー付きで、自宅でも正しい採寸ができます。
また専属オンラインフィッターによるLINE・メール・電話・zoomでの無料カウンセリングも実施。購入後のサイズ交換や返品も無料対応のため、自分に合う一着を納得して選べる環境が整っています。
下着から始まる、未来の私へのエール
体形や年齢、ライフステージの変化に寄り添い続けるHEAVEN Japanの「適正下着®」。
45年以上の経験を持つパタンナーの技術と、女性の声を重ねたものづくりが、一人ひとりの自信をそっと支えてくれます。
新作展示で感じるフィット感や安心感は、未来の自分への小さなエール。下着を変えることで、毎日が少し前向きになる体験をぜひ味わってみてください♡