HEAVEN Japan春夏新作展示が開催。適正下着®で叶える私らしい美しさ

下着選びに悩み、いつの間にか「仕方ない」と諦めてしまっていませんか。そんな女性に寄り添い続けるHEAVEN Japanが、2026年春夏コレクションの新作展示とカタログ配布をスタートします。テーマは“Hug Future”。抱きしめられるような安心感と、季節を楽しむワクワク感を詰め込んだラインナップが揃います。自分の体を知り、受け入れ、もっと好きになる。その第一歩を後押ししてくれるコレクション。

Hug Futureが描く春夏の下着



2026年春夏コレクションでは、やさしさと前向きな変化を感じさせるカラー展開が特徴。ビスチェリーナレッドをはじめ、心まで包み込むような色合いが揃います。

スポーツブラ、ストラップレスブラ、ノンワイヤーブラの3商品が新登場し、グラマーバストにも対応するK90までの42サイズ展開を実現。

価格は商品ごとに異なり、公式オンラインショップにて確認できます。

ビスチェリーナの新たな魅力



ビスチェリーナ レッド

バストメイク力No.1として支持される「ビスチェリーナ」から、洋服に響きにくいノンレースタイプが2026年2月に販売開始。

セミロング丈でバスト下のお肉までしっかりカップに収め、4枚剥ぎカップがデコルテを自然にふっくら演出します。

春夏の薄着シーズンでも立体感のあるシルエットを叶え、補整下着初心者にも取り入れやすい一枚です。

安心して選べるサポート体制



新商品スポーツブラ

公式オンラインショップでは無料でカタログ請求が可能。オリジナルメジャー付きで、自宅でも正しい採寸ができます。

また専属オンラインフィッターによるLINE・メール・電話・zoomでの無料カウンセリングも実施。購入後のサイズ交換や返品も無料対応のため、自分に合う一着を納得して選べる環境が整っています。

下着から始まる、未来の私へのエール



体形や年齢、ライフステージの変化に寄り添い続けるHEAVEN Japanの「適正下着®」。

45年以上の経験を持つパタンナーの技術と、女性の声を重ねたものづくりが、一人ひとりの自信をそっと支えてくれます。

新作展示で感じるフィット感や安心感は、未来の自分への小さなエール。下着を変えることで、毎日が少し前向きになる体験をぜひ味わってみてください♡