Åìµþ¤Î½ÂÃ«±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Îº®»¨ÂÐºö¤Î¤¿¤áÁáÄ«¤«¤é¥Ï¥Á¸øÁü¼þÊÕ¤ÏÉõº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤ß¤½¤«¤ÎÅìµþ¡¦½ÂÃ«±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Îº®»¨ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸áÁ°6»þ¤´¤í¤«¤é¡¢¥Ï¥Á¸øÁü¤Î¼þÊÕ¤Ë°Ï¤¤¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ìÉõº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö½ÂÃ«¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥Ï¥Á¸øÁü¤Ç¤¹¤¬¿·Ç¯¤Þ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
½ÂÃ«¶è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Éõº¿¤Ï¡¢º®»¨¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¹¸µÆü¤Î¸áÁ°1»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¶è¤Ï¡¢½ÂÃ«±ØÁ°¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¢§»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á·ÙÈ÷°÷¤ª¤è¤½100¿ÍÂÖÀª¤Ç·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Û¤«¡¢¢§¸á¸å6»þ¤«¤é¤¢¤¹¸áÁ°5»þ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±Ø¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼òÎà¤ÎÈÎÇä¼«½Í¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£