¡¡ÁÐ»Ò¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£½Ð»º¤«¤é3¥ö·î¤¬·Ð²á¤·¤Æ¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¸ý¸µ¤À¤±±£¤·¤¿¤Û¤Ü´é½Ð¤·¤Î¡ÈÈæ³Ó¼Ì¿¿¡É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¤½¤Ã¤¯¤ê¡ªÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿3¥ö·îÁ°¤È¸½ºß¡ÄÃæÀîæÆ»Ò¤ÎÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó
¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î28Æü¤ËÆ±À¤Âå¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢SNS¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ç9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡½Ð»º¤«¤é3¥ö·î¤¬·Ð²á¤·¤ÆX¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ÇÁÐ»Ò3¤«·î¡ª¤Ï¤ä¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¡£3¥ö·îÁ°¤Èº£¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´é¤Ä¤¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«´û¤ËÌÜ¤¬¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ª´éÎ©¤Á¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ç¤´¤¶¤ë¡×¡ÖÀ¸¸å3¥ö·î¤Ë¤·¤Æ´é¤¬À°¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¤ï¡×¡ÖÈùÌ¯¤Ë´é¤Ä¤¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
