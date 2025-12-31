Æ£°æÎ´¡Ê53¡Ë¡õ²µÍÕ¡Ê44¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²µÍÕ¡Ê44¡Ë¤¬¡¢É×¡¦Æ£°æÎ´¡Ê53¡Ë¤È½Ð±é¤·¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æÎ´¡õ²µÍÕ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2005Ç¯7·î¤ËÆ£°æ¤È·ëº§¤·¡¢18ºÐ¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë²µÍÕ¡£2¿Í¤ÏInstagram¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÆ£°æ¤¬ºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤Ê¤É¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
É×¡¦Æ£°æÎ´¤È½Ð±é¤·¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯12·î29Æü¤Ï¡¢²µÍÕ¤¬Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¡¢Í¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÍâÆü¤Ë¤ÏÉ×¤ÎÆ£°æ¤âInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤ËÄ¨¤ê¤º¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¤¬¤Õ¤·¤®¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç²Î¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡£²µÍÕ¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²µÍÕ¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤Î¾®¤µ¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª²Ä°¦¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë