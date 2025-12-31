Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡¡¡Ö°¸ý¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¡×ßÀ²È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬¡¢31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á ¥²¥ó¥Ð¡ÙÂç³¢Æü3»þ´Ö2025Ç¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥²¥ó¥ÐÁí·è»»SP¡ÊÁ°8¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤ò¤«¤é¤á¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÄ¹Åè°ìÌÐ¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤ËÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÂàÀÊ¡Ö²¶¤Ïµ¢¤ë¡ª¡×
¡¡Ä¹Åè¤¬¥Ý¥Æ¥µ¥é¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂè1²ó¥Ý¥Æ¥µ¥éÁª¼ê¸¢¤ò³«ºÅ¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Å¹¤Î¥Ý¥Æ¥µ¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¹Åè¤È»³Æâ¤¬¿³ºº°÷¤È¤Ê¤êÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÅ¹¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¸ÞÏº¤µ¤óÀä»¿¤Î¥Ï¥à¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤¬¡Ö¤Ø¤§¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢Ä¹Åè¤¬¡Ö¾¾½Å¡ÊË¡Ë¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡£²¶¤â¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£¤¿¤À1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ßÀ²È¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¤Ê»Å»ö¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç°¸ý¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¡Ø¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤À¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄ¹Åè¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°¸ý¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¥¤¥ä¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
