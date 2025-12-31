¡ã¥×¥Á¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¡ä¤´¶á½ê¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Áý¤¨¤ÆÈè¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¤¡Ä
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÏ°è¤ä³Ø¹»¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìµ¤¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤äÅÐ²¼¹»¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¡¢³ØÆ¸¡¢ÃÏ°è¤Î¹Ô»ö¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¤·Ú¤Ë³°¤Ø½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀ¸³è·÷Æâ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤Áý¤¨¤ÆÝµÆ«¤·¤¤¡£µ¤·Ú¤Ë³°¤ò½ÐÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ã¥Ô¥ó¥á¥¬¥Í¤Ç¥´¥ß¼Î¤Æ¤¹¤ë¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ù
¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤È
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨Ã¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¼«°Õ¼±²á¾ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£µ¤³Ú¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡Ù
¡ØºÇ´ó¤ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ï¥À¥«¤Ç²ñ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ù
¤³¤Îµ¤¤Þ¤º¤µ¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È°û¿©Å¹¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¥Þ¥Þ¤¬¥Ñ¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶á½ê¤òÊâ¤±¤Ð¤À¤¤¤¿¤¤Í§¤À¤Á¤Î²È¤¬¤¢¤ë¤·¡£Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÎÊý¤¬µ¤³Ú¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÏ¶èÃ±°Ì¡¢ÃÏ°èÃ±°Ì¤Î³èÆ°¤¬¤¢¤ë¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤Í¡£À¤ÏÃ¾Æ¤¤ä¶á½ê´Æ»ë¤¬¼ñÌ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡£ÀÅ¤«¤ËÀ¸¤¤¿¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤ó¤É¤¤¡Ù
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤¬¹¤¬¤ë¤È¡¢¿ÆÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¼«Á³¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤«¤Ë²ñ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤¬Â³¤¯¤È¡¢µ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¿´¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ï¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬µö¤»¤Ê¤¤
¤Ê¤«¤Ë¤ÏÂ¾¿Í¤ÎÌÜ¤è¤ê¡¢¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤·¥à¥ê¤À¤Ê¡Ä¡ÄÂ¾¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«°Õ¼±¤È¤¤¤¦¤«¡£¤â¤¦²½¾Ñ¤¢¤ê¤¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¤½¤Î²¾ÌÌ³°¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£»ä¤Ï¤½¤¦¡Ù
°ìÅÙ¡Ö²½¾Ñ¤·¤ÆÀ°¤¨¤¿¼«Ê¬¡×¤¬Æü¾ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÇ´é¤ò¿ÍÁ°¤Ë¤µ¤é¤¹¤³¤È¤Ë¶¯¤¤Äñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²½¾Ñ¤Ï¡È¸«±É¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼«Ê¬¤ò¼é¤ë³»¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Þ¥ÞÆ±»Î¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç°¤¯»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤Á¤ó¤È¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡×¡Ä¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤òÇû¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦³«¤Ä¾¤ê¤â
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È³«¤Ä¾¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÁê¼ê¤â¥¹¥Ã¥Ô¥ó¥á¥¬¥Í¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é²½¾Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¡¡µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç½ÐÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ª¡¡Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¹¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¡Ù
¡Ø»ä¤Ï¿Í¤Î¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²½¾Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤È¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤â¿Í¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤äË¹»Ò¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ËÉ¸æ¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤òÆÀ¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¡¤¤¤¤¤«¡×¤ÈÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ä¹¤¤»Ò°é¤Æ´ü´Ö¤ò²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¸«¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¡×¤ÇÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ø
»Ò¤É¤â¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹¤¬¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¡¢¤È¤¤ËÂ©¶ì¤·¤¯¡¢¤È¤¤Ë¿´¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¤È¿´¤¬¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Èè¤ì¤¿Æü¤Ï¾Ð´é¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼þ°Ï¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤è¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¤Ê¤«¤Ç¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¿´¤ÎÍ¾Çò¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¥³¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾Ð´é¤Ç¥´¥ß½Ð¤·¤Ë¹Ô¤±¤ëÆü¡¹¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä¦Áü¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ïµç¶þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Õ¤È¤·¤¿´Ë¤ß¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤È¶¦Í¤¹¤ë¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¾ï¤¬²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£