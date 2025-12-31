¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¬¡¼¥ë¡¦¥·¥Ã¥¯¤«¡¢±¦ÇÉ¤Î¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¡¡¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¤ÎÊ£»¨¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥¬¥·¡¼
¡ÊCNN¡ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¬¡¼¥ë¡¦¥·¥Ã¥¯¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¬¥¤¥É¤ä¥à¡¼¥É¥Ü¡¼¥É¡Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¥³¥é¡¼¥¸¥å¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡Ë¤Ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÅª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤º¤Ã¤È°ÊÁ°¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Â¿·¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸¶·¿¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¶âÈ±¤òÌµÂ¤ºî¤Ë¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿È±·¿¤ä¥Ó¥¥Ë¡¢¥«¥×¥ê¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦³Ê¹¥¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê·ø¶ì¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÈò¤±¡¢µ¤Éé¤¤¤Ê¤¯¡Ö¤µ¤Ã¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡×Ãå¤³¤Ê¤·¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ö¥¹¥¦¥£¥ó¥®¥ó¥°¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤äÀ²òÊü¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àï¸å¤Î±Ç²è¥Ö¡¼¥à¤Ç¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤¬À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤ÏÄø¤Ê¤¯¤·¤Æ¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆË°ÏÂ¤·¡¢¿ô½½Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤â»²¾È¤µ¤ì¡¢ÌÏÊï¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡Ê¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¥Ð¥ë¥É¡¼¡¦¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥É¡¼¥ëÉ÷¥É¥ì¥¹¡¢ÌµÂ¤ºî¤Ê¥Ó¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤Ï¡¢¥·¥¨¥Ê¡¦¥ß¥é¡¼¤ä¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Á¥ã¥ó¡¢¥«¡¼¥é¡¦¥Ç¥ë¥Ó¡¼¥Ë¥å¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥â¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ú¡¹¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸Ä¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤Î°ä»ºÁ´ÂÎ¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÄêµÁ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ë¤ËÉÔµà¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤·¾Î»¿¤ò½¸¤á¤ëÊ¸²½Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤À¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î»þÂå¤Î¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸½¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ê±¦´ó¤ê¤À¤Ã¤¿¡£1992Ç¯¤Ë¤ÏÊ©¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±ÀïÀþ¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô¥¸¥ã¥ó¥Þ¥ê¡¦¥ë¥Ú¥ó»á¤Î¸µ¸ÜÌä¡¢¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¦¥É¥ë¥Þ¥ë»á¤È·ëº§¡£¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ø¤Î¿Í¼ïÅªÁþ°¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ5²óÍºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢#MeToo±¿Æ°¤ä¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ò¸øÁ³¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»üÁ±³èÆ°¤Ç¤Ï½÷À¤Î¸¢Íø¤è¤ê¤âÆ°Êª¤Î¸¢Íø¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÊÝ¼éÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤ÏÄ©È¯Åª¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤ÊÌò¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡ÖÁÇÄ¾¤Ê°½÷¡×¡Ê1956Ç¯¡Ë¤Ç¡¢ÀÅª¤ËËÛÊü¤Ê10Âå¤Î¸É»ù¤ò±é¤¸¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó³°¤Ç¤â¿¼¤¤¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤äÍð¤ì¤¿È±¡¢ÁÇÂ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»ÒÇ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤ò·ÁÍÆ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤Î´±Ç½À¤ÏÀ¯¼£»ÑÀª¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¤à¤·¤íÊÝ¼éÇÉ¤Î¹µ¤¨¤á¤ÊÈþ°Õ¼±¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£º£Æü¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤Ê¤É¤Î¥»¥ì¥Ö¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë²áÅÙ¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±¦ÇÉ¿§¤òÂÓ¤Ó¤ëÈþ¤ÎÍýÁÛ¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¼«¿È¤Ï·è¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥É¡¦¥ï¥¤¥Õ¡ÊÅÁÅýÅª¤ÊºÊ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥Õ¡×¤ÎÎ¬¸ì¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4²ó¤Î·ëº§¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢·òÁ´¤Ê²ÈÄí¤Å¤¯¤ê¤è¤ê¤â¥«¥ó¥Ì¤Î²÷³Ú¼çµÁ¤ò¹¥¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£Æü¤Î¥È¥é¥Ã¥É¡¦¥ï¥¤¥Õ¤¬²¤½£¤Ç¤Î¿·º§Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤Þ¤Í¤·¤¿¤¤¿ÍÊª¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£