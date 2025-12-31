¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼ÏÀ¸ì¤ë¡Ö·èÃÇ¤ò²¼¤¹Í¦µ¤¤¬É¬Í×¡×¡¡¼óÁê»þÂå¤ÎÀ®²Ì¤â
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£²¶è¡Ë¤Ï£³£°ÆüÍ¼¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ·òºî¸µÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ºßÇ¤Åö»þ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò½ä¤ê¡ÖÁ°Îã¤Ê¤»þ¤³¤½·èÃÇ¤ò²¼¤¹Í¦µ¤¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¤È¥ê¡¼¥À¡¼ÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤ò½ä¤Ã¤Æ³«ºÅ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÍ¶Ã×¤·¤¿ÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¡£³«¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ñºÝÅª¤Ê¿®Íê¤âÍÉ¤é¤°¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê»þÂå¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ¡Ê£²£°£²£²Ç¯£´·î¤«¤é¼Â»Ü¡Ë¤Î·èÃÇ¤òµó¤²¡¢É½ÌÀ¤·¤¿¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ë£²£·£°£°Ëü·ïÄ¶¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¤ÎÃÍ²¼¤²¤Î»þ¤ÎÈ¿¶Á¤Ï£±ÀéËü¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤·¡ÖÀ¯¼£²È¤ò£³£°Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£