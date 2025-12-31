¡Ö·ã¥ä¥»¡×ÏÃÂê¤Î¸µÌÚÂç²ð¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ß¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¡¡Ö½Â¤¤¡×¥¤¥±¤ª¤¸Á´³«...ÂçÈ¿¶Á
¥×¥íÌîµå¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬2025Ç¯12·î27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤¿¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×
¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª¡ªº£Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤¿¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤äÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¼Ö»¨»ï¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö°¦¼Ö¤ÎÎò»Ë¤È¶¦¤Ë²û¤«¤·¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¥í¥±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö2.3ËçÌÜ¤Ï¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ã¾Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼¡¼¡ª¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¼Ö¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ß¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö½Â¤¤¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁ´Éô¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½Ìò°úÂà¤·¤¿º¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢20¥¥í¸ºÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¼ç¼£°å¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¿ÇÎÅ½ê¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢7Ç¯Á°¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡Ê2·¿¡Ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï¡ÖÂ¤¬²õ»à¤·¤Æ¤¤¿¤êÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡×¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£À¸³è²þÁ±¤Î·ë²Ì20¥¥í¸ºÎÌ¤·¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£