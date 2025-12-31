¸ø³«¤«¤é40Ç¯¤â¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¸ÂÄê¾å±Ç¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡¡¡ÖSF±Ç²è¤ÎºÇ¹â·æºî¡×Á¯¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡ÈÉúÀþ²ó¼ý¡É¤ÎÌ¥ÎÏ
¸ø³«40Ç¯¤Ç¤â¥È¥Ã¥×3
¡¡2025Ç¯12·î12Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ106´Û¤Ç¡Ö¸ø³«40¼þÇ¯¸ÂÄê¾å±Ç¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿1985Ç¯¸ø³«¤ÎSF±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤¬¡¢½éÆü¤«¤é3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷8Ëü6,000¿ÍŽ¤¶½¼ý1²¯9,800Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ê¡Ö¹ñÆâ±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡ËŽ¡º£²ó¤Ï»Ë¾å½é¤ÎIMAX¤È4DX¤Ç¤Î¾å±Ç¡£Åö½é¤Ï1 ½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¥¶·¤Ë¤Ä¤¾å±Ç´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¡ÖBTTF¡×¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ë3Éôºî
¡ÖIMAX¤È4DX¤ÏÄÌ¾ï¤Î·à¾ì´Õ¾Þ·ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ä¹â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÈ¾¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³ä¹â¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥Ã¥×3¤Ø¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤è¤ê¤â¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢10·î31Æü¤«¤é11·î2Æü¤ÎŽ¢Á´ÊÆ±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°Ž£¤Ë¤ª¤¤¤Æ½éÅÐ¾ì5°Ì¤ò³ÍÆÀŽ¡½µËö¤Î¶½¼ý¤Ï470ËüŽÄŽÞŽÙ(Ìó7.2²¯±ß)¤òµÏ¿¤·Ž¤¤½¤Î»þÅÀ¤Ç²áµî¤Î¾å±Ç¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´ÊÆ¤Ç¤ÎÎß·×¶½¼ý¤Ï22.2²¯¥É¥ë(Ìó341.5²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤«¤é40Ç¯¡¢ÆüÊÆ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¤¤Þ¤À¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢85Ç¯¤ÎÊÆ¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤¬ÉñÂæ¤À¡£¹â¹»À¸¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤¡Ê±é¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¢64¡Ë¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë½»¤à¿ÆÍ§¤Ç²Ê³Ø¼Ô¤Î¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÇî»Î¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥É¥¯¡¢±é¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É¡¢87¡Ë¤¬°¦¼Ö¤Î¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤ò²þÂ¤¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Î¼Â¸³¤ò¼êÅÁ¤¦Ãæ¡¢¸íºîÆ°¤Ç1955Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥Þ¥·¥ó¤ÎÇ³ÎÁÀÚ¤ì¤Çº¤¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¤Ï¡¢55Ç¯Åö»þ¤Î¥É¥¯¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢Ì¤Íè¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼ã¤Æü¤ÎÎ¾¿Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Ì¤Íè¤ËÌá¤ëÁ°¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«Î¾¿Æ¤ÎÃç¤ò¼è¤ê»ý¤È¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÊÆ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ò¥å¡¼¥¤¡¦¥ë¥¤¥¹¡õ¥¶¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¡×¤¬Î®¤ìÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤È¥É¥¯°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤¦¤À¤Ä¤Î¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎÉã¿Æ¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê±é¡¦¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¡¢61¡Ë¡¢¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤Êì¿Æ¡¦¥í¥ì¥¤¥ó¡Ê±é¡¦¥ê¡¼¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢64¡Ë¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¤Î¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡¦¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡Ê±é¡¦¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥¦¥§¥ë¥º¡¢59¡Ë¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÅª¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤Î¾å²¼´Ø·¸¤òÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂ³¤±¤ë¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¥¥ã¥é¤Î¥Ó¥Õ¡Ê±é¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦£Æ¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢66¡Ë¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¡¡94Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¬¥ó¥×¡¿°ì´ü°ì²ñ¡×¤Ç¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ºîÉÊ¾Þ¡¦´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¼¥á¥¥¹´ÆÆÄ¡Ê73¡Ë¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¡ÖSF±Ç²è¤ÎºÇ¹â·æºî¡×¤È¤·¤Æ¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤ëÆ±ºî¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò1±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤Ï±Ç²è»Ë¾ì¤Ë»Ä¤ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¿ô¡¹¤ÎÉúÀþ¤¬¥Ð¥é¤Þ¤«¤ì¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿²áµî¤Ç¤½¤ì¤¬Â³¡¹¤È²ó¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤Ï»þÂ®Ìó140¥¥í¤ËÃ£¤¹¤ë¤È»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¸³¥·¡¼¥ó¤«¤é´ÑµÒ¤¬¤º¤Ã¤È¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£Í§¿Í¤äÎø¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê±Ç²èÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
½Ð±é¼Ô¤Îº£
¡¡89Ç¯¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¡PART2¡×¡¢90Ç¯¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¡PART3¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿´ÆÆÄ¤ä½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Æ¥£Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£89Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥À¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¡×¤¬CM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡×¤¬Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÂç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢30ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬98Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¡¢°ì»þ¤Ï°úÂà¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ®ÉÂ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¸¦µæ½õÀ®³èÆ°¤ò»Ï¤á¡Ø¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¡¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¥ê¥µ¡¼¥ÁºâÃÄ¡Ù¤òÀßÎ©¡£¼«¤é¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼«ÅÁ¡Ø¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥ó¡ÊLucky Man¡Ë¡Ù¤¬À¤³¦Åª¤Ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å¤ÏÁ´¤ÆÆ±ºâÃÄ¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ËÉüµ¢¤·¡¢Êì¹ñ¥«¥Ê¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2010Ç¯¤ÎÅßµ¨¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤Ê¤É¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢20Ç¯11·î¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëµ²±ÎÏ¤ÎÄã²¼¤«¤é2ÅÙÌÜ¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¯Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥í¥¤¥É¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡×¡Ê88Ç¯¡Ë¤ä¡¢ÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¤¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡Ê86Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¼¥á¥¥¹´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤ê¡¢90Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹Ìò¤âÅö¤¿¤êÌò¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥É¥¯Ìò¤Ç¤ÎCM½Ð±é¤ä¥²¡¼¥à¤ÎÀ¼Í¥¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤ê¡¢15Ç¯10·îÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥ÖÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥É¥¯¤ò±é¤¸¡¢±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿1985Ç¯¤È¼ÂºÝ¤Î2015Ç¯¤ÎÍÍ¡¹¤Ê°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¯¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£24Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î±Ç²è¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò°·¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡×¤ËÍèÆü¤·¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ï¥¥ã¥éÎ©¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Õ¤ò±é¤¸¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡£¥Ó¥ÕÌò¤Ç°ìÌöÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¡¢00Ç¯°Ê¹ß¤ÏºÆ¤Ó¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£18Ç¯Ëö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¡¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¡No.18¡×¤Ë¥í¥¤¥É¤é¤È¤È¤â¤ËÍèÆü¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¤¬·àÃæ¤Ç¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¡B.¥°¥Ã¥É¡×¤ò¼«¤é±éÁÕ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¼¥á¥¥¹´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê88Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Þ¥ó¡×¡¢¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡×¤¬À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¬¥ó¥×¡¿°ì´ü°ì²ñ¡×¤Ç¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºîÉÊ¤âºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤à£¶ÉôÌç¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2000Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¡×¤òºÇ¸å¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤«¤é»Ã¤¯±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¡×¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¡£°Ê¸å¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¦¥©¡¼¥¯¡×¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¡ÖËâ½÷¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ê20Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥Ô¥Î¥¥ª¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Î¼Ö
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Î¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢ÊÆ¤Î¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¡¢¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ÊDMC¡Ë¤¬81Ç¯¤«¤é82Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò¥É¥¯¤¬²þÂ¤¡£85Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï´û¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¤¿¤áÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3Éôºî¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¹ç·×6Âæ¤Î¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÍÂ¼º«¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬¡¢²þÂ¤Èñ¤ò´Þ¤á¤ÆÌó1ÀéËü±ß¤Ç13Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¼ÖÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥×¥ê¥«¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¼ã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸ø³«40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â½Ð±é¼Ô¤¬Â¸Ì¿¤Ê¤Î¤Ï²¿¤è¤ê¤À¤¬¡¢
¡Ö¥í¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¹âÎð¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤È¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÍèÆü¤·¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀÚË¾¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³«ºÅ¤·¤¿¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô