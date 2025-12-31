¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÌ¾Åò7Áª¡ª¡¡Àã¹ñ¤ÎÈëÅò¤«¤é´ØÅì¤Î¡È·ê¾ì¡É¤Þ¤Ç°ìµó¤Ë¾Ò²ð
¡¡¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÂ³¤¯Åß¤ÎÎ¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ë²¹Àô¤À¤í¤¦¡£Ç¯Ëö¤Ê¤é1Ç¯¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÌäÂê¤À¡£¤½¤³¤ÇÁ´¹ñ¤Î²¹ÀôÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¾¯¤Ê¤¤Ì¾Åò7¥«½ê¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ú¼èºà¡¦¹½À®¡áÀÐÆé·òÂÀ/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥×¥í¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¾¯¤Ê¤¤²¹Àô¡×7Áª¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ºòº£¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤è¤ê¤â¡Ö¥³¥È¾ÃÈñ¡×¤ËÇ®¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö²¹Àô½É¤ÇÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¡×¤³¤È¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±Æ»°ÆÆâ¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢²¤ÊÆ¹ë¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ËºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë²¹ÀôÃÏ¤ÏÈ¢º¬ÅòËÜ²¹Àô¡Ê¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¡Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤«¤é¤ÏÍ³ÉÛ±¡²¹Àô¡ÊÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»Ô¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÂ¾¾å°Ì¤Ë¤ÏÅÐÊÌ¡ÊËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô¡Ë¡¢ÁðÄÅ¡Ê·²ÇÏ¸©ÁðÄÅÄ®¡Ë¡¢ÆîµªÇòÉÍ¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡Ë¡¢¾ëºê¡ÊÊ¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¡Ë¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤éÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ï¡¢º£Åß¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÍá¾ì¤ËÆþ¤ë½¬´·¤Î¾¯¤Ê¤¤Èà¤é¤¬Âçµó¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»¤ì¤Ð¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁý¤¨¤è¤¦¡£²¹Àô³¹¤â¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤ÆÉ÷¾ð¤âÇö¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¾¯¤Ê¤¤²¹ÀôÃÏ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£Á°½Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë²¹ÀôÃÏ¤Ï¡¢¸®ÊÂ¤ßÂçÅÔ»Ô¤ä¼çÍ×¶õ¹Á¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ÈÂçÅÔ»Ô¤«¤é±ó¤¯¡¢¤«¤Ä¸ø¶¦¸òÄÌÌÖ¤ÎÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ê²¹ÀôÃÏ¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤Û¤Ü¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤È¤ÏÌµ±ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÈëÅò°ì¸®½É¤ÈÆüËÜºÇËÌ¡Ö¼ê±ä¤Ù¤¦¤É¤ó¡×
¡¡Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ò¤Ï¤¸¤á²¤ÊÆ¿Í¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¡¢¤Þ¤À¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉË¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²¹ÀôÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Ç³«Åò120¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿¹¤ÎÃæ¤Î°ì¸®½É¡Ö¸ÞÌ£¡Ê¤´¤ß¡Ë²¹Àô¡×¡£1905Ç¯¤Ë¸æÎÁÃÏ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÞÌ£´ª»°Ïº»á¤¬È¯¸«¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤Î²¹Àô¤ÎÀô¼Á¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ïµ®½Å¤Ê´ÞÆó»À²½Ãº»À¿åÁÇ±öÀô¡£È©¤ËÃº»À¥¬¥¹¤Îµ¤Ë¢¤¬¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¿À·Ð¾É¤äÈéÉæÉÂ¤ËÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼Ö¤Ê¤é»¥ËÚ»ÔÆâ¤«¤éÌó3»þ´ÖÈ¾¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢JR»¥ËÚ±Ø¤«¤éÆÃµÞÍøÍÑ¤ÇÌó2»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æ½¡Ã«ËÜÀþ¤ÎÌ¾´ó¡Ê¤Ê¤è¤í¡Ë±Ø¤Ø¹Ô¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ð¥¹¤ÇÌó25Ê¬¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ë¤ÏÆñÅÙ¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£¡¡
¡¡¼ÂºÝ¡¢²¹Àô»ÜÀß¤Î±¿±ÄÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í²¼ÀîÄ®¤Õ¤ë¤µ¤È³«È¯¿¶¶½¸ø¼Ò¤ÎÆ£¸¶¿¿ÍüºÚ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÊý¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤·¤«Íè¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë±£¤ì²ÈÅª¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æüµ¢¤ê¤ÇÎ©¤Á´ó¤ë50¡Á60Âå¤Î¾ïÏ¢¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤ä¤äº®»¨¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤â¿Í¤Î¾¯¤Ê¤¤¸áÁ°10»þ¤Î³«´ÛÄ¾¸å¤ËÍè´Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÂÚºß¤¹¤ëÌÔ¼Ô¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢
¡Ö²¹Àô¤ËÄÒ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¹ç´Ö¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢¿©Æ²¤Ç¤ªÃë¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢µÙ·Æ¼¼¤Ç¤´¤í¿²¤·¤¿¤ê¡¢¿´¹Ô¤¯¤Þ¤ÇµÙ¤ó¤ÇÆüº¢¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸ÞÌ£²¹Àô¤Î¤¢¤ë²¼ÀîÄ®¤Ï¡ÖÆüËÜºÇËÌÃ¼¤Î¼ê±ä¤Ù¤¦¤É¤ó¡×¤¬Ì¾Êª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£²¼ÀîÄ®»º¾®Çþ¤ò»È¤Ã¤¿ÌÍ¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤Û¤Î¤«¤Ë´Å¤¯¡¢¼Â¤ËÈþÌ£¡£Ä®Æâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¬¡¢´¥ÌÍ¤ò¤ªÅÚ»º¤Ë¤¹¤ì¤Ð²È¤Ç¤âÎ¹µ¤Ê¬¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î²°º¬¡×¤Ï¸»Àô¤«¤±Î®¤·¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î²°º¬¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂçÀã»³·Ï¤ÎÅìÂ¦¡¢¤¦¤Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿¸¶»ÏÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹ÇÊ¿¸Ð¤ÎÈÊ¤Ë¤¢¤ë²¹ÀôÃÏ¤¬¡Ö¤Ì¤«¤Ó¤é¸»Àô¶¿¡×¤À¡£¡¡
¡¡»¥ËÚ»ÔÆâ¤«¤é¼Ö¤ÇÌó3»þ´ÖÈ¾¡¢JRº¬¼¼ËÜÀþ¡¦ÂÓ¹±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç1»þ´Ö40Ê¬¤Û¤É¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢½é²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¸ÐÈÊ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¡¢¥«¥Ì¡¼¤ä¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¢ÅÐ»³¡¢¿¹ÎÓÍá¡¢Äà¤ê¡£Åß¤Ï¥¹¥¡¼¤ä¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡£
¡¡¾å»ÎËÚ¡Ê¤«¤ß¤·¤Û¤í¡ËÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¾¾ÅèÍ¥Ìï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï1³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡²¹Àô¶¿¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï³«Åò¤Î½É¡¦Åò¸µ´Û¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´Éô¤Ç8¸®¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡Ö¸»Àô¤«¤±Î®¤·¡×¡£Àô¼Á¤Ï¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡½±ö²½Êª¡¦Ãº»À¿åÁÇ±öÀô¡Ê½ÅÁâÀô¡Ë¤Ç¡¢È©¤¬³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ûÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ßÄ²ÉÂ¤Ë¤â¸ú¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Åè¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÆüµ¢¤êÆþÍá¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤Ï6¸®¤Ç¡¢¼«Á³ÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¤äÆ¶·¢É÷Ï¤¡¢¤Ò¤Î¤É÷Ï¤¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¼ñ¸þ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¹Àô¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤¼¤ÒÄ¹´üÂÚºß¤·¡¢Ê£¿ô¤Î»ÜÀß¤Ç²¹Àô¤ËÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Â¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¡ÖÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¡×¤È¤·¤ÆÄ®¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà¤¬¡¢¡È¥è¥½¼Ô¡ÉÌÜÀþ¤Ç²¹Àô¶¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö°Ü½»Åö½é¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ì¤«¤Ó¤é¸»Àô¶¿²¹Àô¸ø±à¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÂçÎÌ¤ÎÌîÀ¸¤Î¥¨¥¾¥·¥«¤¬¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Î¶á¤¯¤Ç²¿¤Î·Ù²ü¤â¤»¤º¥Î¥ó¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥«¤¿¤Á¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÂÅò¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢Ä®Æâ¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥¤¥¿¥¤¹â¸¶ËÒ¾ì¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ°ì¹¤¤ÁíÌÌÀÑÌó1700¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à358¸ÄÊ¬¡Ë¤Î¸ø¶¦ËÒ¾ì¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É±ü¹Ô¤¬¿¼¤¤·Ê´Ñ¤òÁ°¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤Î¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡¢²¹Àô¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡½¡½ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»êÊ¡¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÏ¼ò¤È¶¿ÅÚÎÁÍý¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö¸¸ÁÛÀã²óÏ¡×
¡¡½Ð±©»°»³¤Î¼çÊö¡¦·î»³¤ÎÏ¼¤È¤¤¤¦¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ëÉªÀÞ¡Ê¤Ò¤¸¤ª¤ê¡Ë²¹Àô¤Ï¡¢1200Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë³«Åò¤·¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅò¼£¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òº£¤Ë»Ä¤¹ÀÅ¤«¤Ê²¹Àô¶¿¤Ë¤¢¤ëÎ¹´Û¤Ï19¸®¡£¤¤¤º¤ì¤â¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÍáÁå¤òÈ÷¤¨¡¢¼çÍ×Àô¼Á¤Ï¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡½±ö²½Êª¡¦Ãº»À¿åÁÇ±öÀô¡£ÊÝ²¹¸ú²Ì¤ä¸Å¤¤³Ñ¼Á¤òÀö¤¤Î®¤¹¸ú²Ì¤ÎÂ¾¡¢Ãº»À¥¬¥¹¤Ë¤è¤ë·ì´É³ÈÄ¥¸ú²Ì¤ÇÀÚ¤ê½ý¤ä¤ä¤±¤É¡¢¥ê¥¦¥Þ¥Á¡¢¿À·ÐÄË¡¢³°½ý¡¢°ßÄ²ÉÂ¡¢ÈéÉæÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åìµþ¤«¤éJR»³·Á¿·´´Àþ¤ËÌó3»þ´ÖÈ¾¾è¤ê¡¢½ªÅÀ¤Î¿·¾±±Ø¤«¤é1Æü¤Ë7ËÜ¥Ð¥¹¡Ê½êÍ×Ìó1»þ´Ö¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Èæ³ÓÅª¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¡¡
¡¡ÂçÂ¢Â¼»º¶È¿¶¶½²Ý¤Î°æ¾åº»¿¥¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¸Ä¿ÍµÒ½Å»ë¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿Î¹´Û¤¬Â¿¤¤¤Î¤È¡¢Æ¯¤¼êÉÔÂ¤ÇµÒ¼¼¤Î²ÔÆ¯¿ô¤â°ÊÁ°¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÃÄÂÎµÒ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×
¡ÈÆ¯¤¼êÉÔÂ¡É¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿ÍµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¡ÖÅß¤Ë¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹ëÀãÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²÷¤ÊÀã¤Î¹ß¤ê¤Ã¤×¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½üÀãÂÎÀ©¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹°æ¾å¤µ¤ó¤Î¡È°ì²¡¤·¡É¤Ï¡¢
¡Ö1·î¤Î¸åÈ¾¤«¤é2·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³ÆÅÚÍËÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢3¡Á4¥á¡¼¥È¥ë¤â¤Î¹â¤µ¤ÎÀãÊÉ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Åô¤¬¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡ØÉªÀÞ¸¸ÁÛÀã²óÏ¡Ù¤¬¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Àã·Ê¿§¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢³Æ½É¤Ç¶¡¤µ¤ì¤ëÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±Â¼½Ð¿È¤À¤È¤¤¤¦°æ¾å¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡Ö»³·Á¸©»º¤Î¤ªÊÆ¤ÏÀäÉÊ¡£¤È¤¯¤ËÄ«¡¢Î¹´Û¤ÎÁë¤Î³°¤Ë¹ß¤ê¤·¤¤ëÀã¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤´ÈÓ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡£°ì½ï¤Ë¶¿ÅÚÎÁÍý¤ÎÇ¼Æ¦½Á¡Ê¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿Ç¼Æ¦¤È¤ß¤½¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î½ÁÊª¡Ë¤â¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¶áÎÙ¤Ë¤ÏÃÏ¼ò¤Ê¤É¤ò°û¤á¤ëÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö³ÑÂÇ¤Á¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¿È¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê²¹ÀôÃÏ¤À¡£
¾å¿ù¸¬¿®¤Î½ý¤òÌþ¤ä¤·¤¿¡ÖÆüËÜ»°ÂçÌôÅò¡×
¡¡ÍÇÏ¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¡¢ÁðÄÅ¤ÈÊÂ¤ÖÆüËÜ»°ÂçÌôÅò¤Î°ì¤Ä¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¾¾Ç·»³¡Ê¤Þ¤Ä¤Î¤ä¤Þ¡Ë²¹Àô¤Ï¡¢Àã¿¼¤¤¿·³ã¤Î»³¤¢¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£²¹Àô¤Ï¡¢¤Ê¤á¤ë¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤Û¤É±öÊ¬Ç»ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Î±ö¥Ñ¥Ã¥¯ºîÍÑ¤ÇÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¡¢ÅòÎä¤á¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¡¡
¡¡»¦¶Ý¸ú²Ì¤È²¹Íá¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀô¼Á¤«¤é¡¢¸ÅÍè¡¢³°½ý¤Î¼£ÎÅ¤ÇÅò¼£¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢±Û¸å¼é¸î¾å¿ù²È¤Î±£¤·Åò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£ÌôÅò¤È¤·¤ÆÍÌ¾²¹Àô¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤¬¤ä¤äÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤À¡£Åìµþ±Ø¤«¤éJR¾å±Û¿·´´Àþ¤Ç±Û¸åÅòÂô±Ø¤Þ¤Ç¤Ï1»þ´Ö20Ê¬¤Û¤É¡£ËÌ±ÛµÞ¹Ô¤Û¤¯¤Û¤¯Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌó50Ê¬¤Ç¤Þ¤Ä¤À¤¤±Ø¤Ø¡£¤½¤³¤«¤éÆü¤Ë6ËÜ¤Î¥Ð¥¹¤ÇÌó25Ê¬ÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¡¡¸©ÆâÍ¿ô¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï5¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀÑÀã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢Åß¤Î¾¾Ç·»³²¹Àô¤Ë¤ÏÀã¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀÅ¤±¤µ¤È²º¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²¹ÀôÃÏ¤ÎÆþ¸ý¤«¤é±ü¤Þ¤Ç¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¡£¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë½É¤¬6¸®¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï½½¿ô¸®¡£²¹Àô³¹¤«¤é¤Ï¤ä¤ä³°¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾¾Ç·»³²¹Àô Î¿±À³Õ¡×¤Ï¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¤3³¬·ú¤Æ¤Î½É¤À¡£
¡¡Æ±½É¤Î¼ç¤Ç¤¢¤ëÅçÅÄÎç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖËÜ´Û¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢·úÃÛ»þ¤Ë½éÂå¤Î¼ç¤¬¾å½£¡¦½ÂÀî¤«¤éµÜÂç¹©¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢1¿Í1¼¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æµ»¤È°Õ¾¢¤ò¶¥¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡½ÉÇñ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÀß¤¨¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿µÜÂç¹©¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ñ¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Î¿±À³Õ¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÎ¹´Û¤Ê¤É¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÃªÅÄ¤Ç¼è¤ì¤¿¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î½ÅÅò¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¤À¤·¤È¡¢ÃªÅÄ¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Âçº¬¤ª¤í¤·¡¢¤ª¤³¤²¤Î»°¤Ä¤ò´ðËÜ·Á¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÎ¹´Û¤¬¶ñºà¤äÌ£ÉÕ¤±¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¹©É×¤·¤¿¡ÖÃªÅÄÆé¡×¡£ºÊÍ¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡Ë¥Ý¡¼¥¯¤Î½ÏÀ®Æù¤ò63¡Á68ÅÙ¤¢¤ë¸»Àô¤Î²¹ÀôÇ®¤Ç¡¢2»þ´Ö¤Û¤ÉÄã²¹¿¿¶õÄ´Íý¤·¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Å¾å¤²¤¿¡ÖÅò¼£ÆÚ¡×¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤°ïÉÊ¤À¡£
¡¡²¹Àô³¹¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤Î¤â¤¤¤¤¤¬¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤éÌó2¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¤Ê¤ì¤¿¡Ö¾¾Ç·»³²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¡×¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤¿¤é¡Ö¥ì¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹ÀãÄØ¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£²£ÉÍÃæ²Ú³¹»Å¹þ¤ß¤Î¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤ëËÜ³ÊÇÉ¤Ç¡¢¥¹¥¡¼µÒ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¤â¹¥É¾¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£ÌôÅò¤Î¸úÇ½¤È½¼¼Â¤·¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¢ÍÜ¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡£
¼«²È¸»Àô¤Ç¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¡Ö²¹ÀôÇ®¤Î¾²ÃÈË¼¡×
¡¡ÎîÊö¡¦¸æÖÖ»³¤ÎÈôÂÍÂ¦ÅÐ»³¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢É¸¹â1800¥á¡¼¥È¥ë¤È¡¢ÄÌÇ¯±Ä¶È¤¹¤ë²¹Àô³¹¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¹â½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Âù²Ï¡Ê¤Ë¤´¤ê¤´¡Ë²¹Àô¤À¡£
¡¡Àô¼Á¤ÏÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¹âÇ»ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÅ·Á³¤ÎÃº»À¿åÁÇ±öÀô¡Ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¦¥«¥ë¥·¥¦¥à¡½Ãº»À¿åÁÇ±ö¡¦Î²»À±öÀô¡Ë¤Ç¡¢¿À·ÐÄË¤äÆ°Ì®¹Å²½¾É¡¢¹â·ì°µ¾É¤Ê¤É¤Ë¤è¤¯¸ú¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5¸®¡Ê¤¦¤ÁÄÌÇ¯±Ä¶È¤Ï4¸®¡Ë¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¤¢¤ë²¹Àô³¹¤ÇÍ£°ì¡¢¼«²È¸»Àô¤ò»ý¤Ä¡¢ÁÏ¶È55Ç¯¤Î¡ÖÄ«ÆüÁñ¡×¤Î¾¾ºäÌ÷¤µ¤ó¤Ë¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÅö´Û¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÈëÅò½É¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÅìµþ¤äÂçºå¤«¤é¤Ê¤é4»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤â¤¦²¿¤â¤»¤º¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¹Àô¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÄÒ¤«¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¹ÀôÇ®¤Ë¤è¤ë¾²ÃÈË¼¤ÇÃÈ¤á¤é¤ì¤¿´ÛÆâ¤ÇÍâÄ«¤Þ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤Ð¡¢1Çñ¤Ç¤â½½Ê¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âù²Ï²¹Àô¤Þ¤Ç¤ÏÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±ÃÏ¤Ë»ê¤ëÆ»Ï©¤Ï¸æÖÖ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥é¥¤¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸æÖÖ»³¤äÆüËÜ°ìÄ¹¤¤ÍÏ´äÎ®¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£½é²Æ¤ä¹ÈÍÕ¤Î»þ´ü¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤òÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤¬¡¢Åß¾ì¤Ï¸òÄÌµ¬À©¤äÅÅÇÈ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£³Æ½É¤ÎHP¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥Ú¡¼¥¸¤ò½ÏÆÉ¤·¤Æ¤«¤é¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¡£
¡ÖÅìµþ¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤¤Þ¤Á¡×¤Î¥ì¥È¥í²¹Àô¶¿
¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÈÌµ±ï¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´Ñ¸÷Ä£¤Î¡Ö½ÉÇñÎ¹¹ÔÅý·×Ä´ºº¡×¤ÇÎãÇ¯¡¢³°¹ñ¿Í±ä¤Ù½ÉÇñ¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤Åçº¬¸©¤¬É®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹¾ÄÅ¡Ê¤´¤¦¤Ä¡Ë»Ô¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý´Ñ¸÷¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿Ê·¸¤ÎÃæÂ¼¾µ®·¸Ä¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖÅçº¬¸©¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¸ø¶¦¸òÄÌÌÖ¤¬ÀÈ¼å¤ÊÀ¾Éô¤ÎÀÐ¸«¡Ê¤¤¤ï¤ß¡ËÃÏ°è¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖÅìµþ¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤¤Þ¤Á¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¹¾ÄÅ»Ô¤Ï¡¢º£¤âÅ´Æ»¤Ê¤éÅìµþ¤«¤é¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤ò¾è¤ê·Ñ¤®7»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤¬¡¢
¡Ö°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼Ö¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»È¤¨¤ÐÇë¡¦ÀÐ¸«¶õ¹Á¤«¤éÌó1»þ´Ö¡¢¹Åç¤«¤é¤âÌó1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Ç¹Ô¤±¤ë¤¿¤á¡¢¸©ÆâÁ´°è¤ä¹Åç¸©¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¹°è´Ñ¸÷¤òÍ¶Ã×¤¹¤ëÆ°¤¤¬½ù¡¹¤Ë³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¿¤Á¤Ï¹¾ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÌ¾Åò¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÍÊ¡¡Ê¤¢¤ê¤Õ¤¯¡Ë²¹Àô¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÏÅò¼£¾ì¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê²Ö³¹¤â¤¢¤ê±É¤¨¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢Î¹´Û¤ÎÇÑ¶È¤¬Áê¼¡¤®°ì»þ¤Ï3¸®¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÃÏ¸µÍ»Ö¤¬°ìÇ°È¯µ¯¡ª¡¡2021¡Á22Ç¯¤Ë´Ñ¸÷Ä£¤ÎÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÇÑ¶È¤·¤¿Î¹´Û¤Ë¤Þ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥ì¥È¥í¡¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÉ÷¾ð¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²¹Àô³¹¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯½ãÏÂÉ÷Â¤¤ê¤ÎÆüËÜÎ¹´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢ÁÇÇñ¤Þ¤ê½É¤ä¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¢°ìÅïÂß¤·¤Þ¤ÇÌó10¸®¤Î½É¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢
¡Ö½É¤Î²¹Àô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¼¤Ò¤È¤â»°¤Ä¤¢¤ë³°Åò¡Ê¸ø½°Íá¾ì¡Ë¤Ë¤âÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤ÈÃæÂ¼·¸Ä¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÀô¼Á¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ã²¹Àô¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
¡Ö¥ì¥È¥í¤Ê·úÊª¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ø¸æÁ°Åò¡Ù¤ÏÇ®¤á¤Î41¡Á42ÅÙ¡¢ÌÚ¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦²ÈÄíÅª¤Ê¡Ø¤µ¤Ä¤Åò¡Ù¤Ï40ÅÙ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ì¤ë¤á¤Î¡Ø¤ä¤è¤¤Åò¡Ù¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÆþÅòÎÁ¤Ï1²ó400±ß¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢¹ØÆþ»þÅÀ¤«¤é24»þ´ÖÆþ¤êÊüÂê¤Î¡Ö1ÆüÆþÅò·ô¡×¡Ê600±ß¡Ë¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥·¥´Åò¤·°×¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢À§Èó¤È¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÅò¤ÎÄ®¿À³ÚÅÂ¡×¤À¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¿À³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë¶¿ÅÚ·ÝÇ½¡ÖÀÐ¸«¿À³Ú¡×¤¬Ëè½µÅÚÍË¤ÎÈÕ¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£´Ö¶á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë±éÉñ¤ÏÂçÇ÷ÎÏ¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡Ê¢¨Í×Í½Ìó¡¢Åß´ü¤ÏµÙ´ÛÆü¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡Ë¡£
¡¡Àèº¢¤Î¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó2025¡×¤ÇÍÊ¡²¹Àô¤Ï¡ÖÈëÅò¡¿Ì¾ÅòÉôÌç¡×¤ÇÁ´¹ñ2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÀÐ¸«¿À³Ú¤âÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î¸ø±é¤òµ¡¤ËÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¹¾ÄÅ¤òË¬¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤âÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Î¤¦¤Á¤ËË¬¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤À¡£
¡ÖÍÌ¾²¹ÀôÃÏ¡×¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¡È·ê¾ì¡É¤ÎÌ¾Î¹´Û
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤éÅ´Æ»¤Ç¤ï¤º¤«1»þ´Ö¶¯¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Õ³°¤Ê²¹ÀôÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¶ÍÌ¾²¹ÀôÃÏ¡ÖÈ¢º¬¡×¤È¡ÖÇ®³¤¡×¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÅò²Ï¸¶¡Ê¤æ¤¬¤ï¤é¡Ë²¹Àô¡£Ç®³¤»Ô¤È¤Î¶¤ËÎ®¤ì¤ëÀéºÐÀî±è¤¤¤ËÎ¹´Û¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ëÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê²¹Àô³¹¤À¡£ÅìÆüËÜ¤Î²¹Àô¤ÇÍ£°ì¡ÖËüÍÕ½¸¡×¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤¿²¹ÀôÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤ä¹ñÌÚÅÄÆÈÊâ¡¢ÅçºêÆ£Â¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊ¸¿ÍËÏµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ÆÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç100°Ê¾å¤Î¸»Àô¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤Û¤É¤è¤¤±öÊ¬ÎÌ¤Î±ö²½ÊªÀô¤ÇÈ©¿¨¤ê¤Þ¤í¤ä¤«¡£²¹Ç®¸ú²Ì¤ÈÊÝ²¹¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉûÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ëÀÐ¤³¤¦À®Ê¬¤ÎÄÃÀÅºîÍÑ¤¬ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüÀ¶¡¦ÆüÏªÀïÁè¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉé½ý¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÎÅÍÜÃÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡É÷¾ð¤¢¤ê¡¢Í³½ï¤¢¤ê¡¢Àô¼Á¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤«¤é¼Ö¤Ç¤âÌó2»þ´Ö¡¢Åìµþ±Ø¤«¤éÅ´Æ»¡ÊJRÆÃµÞ¡ÖÍÙ¤ê»Ò¡×¹æ¡Ë¤ò»È¤¨¤ÐÌó75Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Î²¹Àô³¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤¦¤Á¤Ç¤â½ÉÇñ¼ÔÁ´ÂÎ¤Î1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¼åÄøÅÙ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢ÁÏ¶È300Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡Ö¸»Àô¾åÌî²°¡×¼ç¿Í¤Î¼¼Éú¾ïÉ×¤µ¤ó¡£
¡ÖÌÀ¼£´üÁÏ¶È¤ÎÉÙ»Î²°¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂå¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿È¢º¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åò²Ï¸¶¤ÏÈ¢º¬²Ð»³¤Î³°ÎØ»³ÆîÏ¼¤ÈÁêÌÏÆç¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤´ß¤«¤é°ú¤Ã¹þ¤ó¤ÀÄãÃÏ¤Ë¤¢¤ë²¹Àô³¹¤Ç¡¢³°Éô¤Î»ñËÜ¤ä¿Í¤¬¤¢¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿µ¤É÷¤ÎÎ¹´Û·Ð±Ä¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤âÇ®¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¶áÎÙ¤Î²¹ÀôÃÏ¤È¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍ¶Ã×¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¤«¤¯¤¤¤¦¡Ö¸»Àô¾åÌî²°¡×¤Ï¡¢Åò²Ï¸¶¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤½É¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤Þ¤µ¤ËÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Á´´ÛÌÚÂ¤·úÃÛ¤Î½É¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¡£¸æ±ÆÀÐÉ÷Ï¤¤È¤Ò¤Î¤É÷Ï¤¤Î2¼ïÎà¤ÎÆâÉ÷Ï¤¤ä¡¢ºÇ¾å³¬¤ÎÂÅò¡¢¤½¤·¤Æ»³¡¹¤äÃÝÎÓ¤òË¾¤àÂß¤·ÀÚ¤êÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤Ï¡¢ÉßÃÏÆâ¤ÎÃÏ²¼Ìó300¥á¡¼¥È¥ë¤è¤êÍ¯½Ð¤¹¤ë¼«²È¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÅò¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¹Àô¤ä¤°¤é¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÀÐ¾ö¤ÎÅò¸µÄÌ¤ê¤ä¡¢ÀéºÐÀî¤Î·ÌÎ®±è¤¤¤Ë¹¤¬¤ëËüÍÕ¸ø±à¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²¹Àô³¹¤Ë¤ÏÁÇÇñ¤Þ¤ê½É¤äÄ®±ÄÆüµ¢¤ê²¹Àô¡Ö¤³¤´¤á¤ÎÅò¡×¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢Åò²Ï¸¶¤òË¬¤ì¤ì¤Ð¸Å¤ÎÉ¤²¹Àô³¹¤ÎÉ÷¾ð¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
