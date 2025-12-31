Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê¤ÎÂçÖÙ»³ÄäÇñÃÏ¡¢¹½£¹Á¸ý´ß³ÈÂç³«Êü¸å½é¤Î±¿ÈÂÁ¥¤¬½Ð¹Á
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¤Î¹½£¹ÁÂçÖÙ»³¡Ê¥é¥ó¥¿¥ªÅç¡ËÉÅÃÏ¡ÊÄäÇñÃÏ¡Ë¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢²«Ô¾ÀÇ´Ø¤Î´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¹ÁÏÑ³ÈÄ¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼çÍ×ÀßÈ÷¤òÀÑ¤ó¤ÀÈ¾Àø¿å¼°±¿ÈÂÁ¥¤¬½Ð¹Á¤·¤¿¡£¹½£¹Á¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë¤Î³ÈÂç³«Êü¤¬¹ñ¤Î¸¡¼ý¤òÄÌ²á¤·¤¿¸å¡¢Æ±ÄäÇñÃÏ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿½é¤ÎÍ¢½Ðºî¶È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î±¿ÈÂÁ¥¤Ï¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥³¥Ê¥¯¥ê¹Á¤Ê¤É¤Î³ÈÄ¥»ö¶È¤ÇÉ¬Í×¤Ê¼çÍ×¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤äÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë»ÜÀßÉôÉÊ¤òÀÑºÜ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁí½ÅÎÌ¤Ï5700¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¡¢Áí³Û¤Ï7ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡£
¡¡¼î¹¾¸ý³¤°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ±ÄäÇñÃÏ¤Ï¡¢äå¹Áß´ÂçÏÑ¶è¡Ê¹Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Î²ÏÀî¡¦³¤¾åÊ£¹ç°ì´ÓÍ¢Á÷¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤Ç¡¢15Ëü¥È¥óµé°Ê¾å¤ÎÄ¶Âç·¿Á¥Çõ¤Ë¤è¤ë¸ººÜ¡¢²ßÊª¤Î°Ü¤·ÂØ¤¨¡¢Âç·¿ÀßÈ÷¤ÎÈ¾Àø¿å²ÙÌò¡¢¥¯¥ê¡¼¥óÇ³ÎÁÊäµë¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÄäÇñÃÏ¤Ï12·î¡¢Àµ¼°¤Ë¹½£¹Á¸ý´ß¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¹±¾ïÅª¤Ê³«Êü±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¹½£¹Á½¸ÃÄ»±²¼¤Î³¤±¿´ë¶È¡¢¹½£¹ÁÁ¥Ì³¤ÎñÈ±ÒÅì¡Ê¤Õ¤¦¡¦¤¨¤¤¤È¤¦¡ËÁí·ÐÍý¤Ï¡¢ÂçÖÙ»³ÄäÇñÃÏ¤Î¹±¾ïÅª±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤¬ÄäÇñÃÏ¤ÇÄ¾ÀÜÀÑ¤ß¹þ¤ß¤ò´°·ë¤Ç¤¡¢Âç·¿³¤ÍÎ¹©»öÀßÈ÷Í¢½Ð¤Ë°ÂÄêÅª¤Ç¿×Â®¤Ê½Ð¹Á¥ë¡¼¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÂÐ³°ËÇ°×²ßÊª¼è°·Ç½ÎÏ¤ÏÇ¯´Ö1ÀéËü¥È¥ó°Ê¾åÁý²Ã¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Êµ¼Ô/ÁÔ¶Ó¡Ë