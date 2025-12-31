¡ÖÅÏÊÕ¸¬¤Î²¯Ã±°Ì¤Î¼Ú¶â¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ°Íý¡×¡¡¥³¥ï¥â¥Æ¤ÇÌÄ¤é¤·¤¿¡È·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¡É¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡¦ÀîÂ¼²ñÄ¹¤ÎÁÇ´é¡ÚÄÉÅé¡Û
2025Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¡ÊÂè2²ó¡Ë
¡¡7·î30Æü¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡Ê65¡Ë¤òÀ¤³¦ÅªÇÐÍ¥¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¤ÎíåÏÓ¡Ê¤é¤Ä¤ï¤ó¡Ë¤Ö¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÀîÂ¼Î¶É×²ñÄ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ¤Î·ÝÇ½³¦¤«¤é°ìÂå¤Ç¿È¤òµ¯¤³¤·¡¢¡È·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¡É¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ°Ú¤ì¤é¤ì¤¿Ì¾Êª²ñÄ¹¤ÎÁÇ´é¤ò¶á¤·¤¤¿Í¡¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×8·î14¡¦21Æü¹æ¤ò¤â¤È¤Ë²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
【写真を見る】「芸能界の大御所」に「超ベテラン俳優」も……　川邊会長のお通夜に出席した〈豪華すぎる顔ぶれ〉とは？
¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¨¤ÐÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºæÀµ¾Ï¡Ê79¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¡¢¶È³¦¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ä¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤òÊú¤¨¤ëÂç½êÂÓ¤À¡£¤½¤Î¡È¥É¥ó¡É¤ÎºÇ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÀîÂ¼²ñÄ¹¤ÏµþÅÔ¤ÎµÀ±à¤ÇµìÃÎ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÄê´üÅª¤Ë²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢29Æü¤½¤ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿ÀîÂ¼²ñÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤âºÇ½é¤Î°ìÇÕÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤è¤Û¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«ÄÁ¤·¤¯¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÇÇÕ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍâÄ«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉô²°¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¸¡»à¤Ç»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¸å¡¢8·î1Æü¤Ë¤Ï°äÂÎ¤¬¼«Âð¤Ë±¿¤Ó¤³¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä¤Ìä¤Ë¤Ï¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÄÊÕ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ÎÅÄî´¾¼ÃÎ²ñÄ¹¡Ê86¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°ÁÏ¶È¼Ô¤Î¼þËÉ°êÍº»á¡Ê84¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¸æ½ê¤¿¤Á¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÏÊÕ¸¬¤Î¼Ú¶â¤òÁ´¤ÆÀ°Íý
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¥³¥ï¥â¥Æ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Û¤ì¹þ¤ó¤À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¤È¤³¤È¤ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£93Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¼«¿È¤Î»öÌ³½ê¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤Çºä¸ý·ûÆó¤ä°Ë¸¶¹ä»Ö¤Ê¤É¤ÎÇÐÍ¥¤ò°é¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤âÅÏÊÕ¸¬¤È¤ÏÆÃ¤Ë¿¼¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè¤ÎµìÍ§¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÅÏÊÕ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤ÈÀîÂ¼¤µ¤ó¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤Ï¡¢»×¤ï¤º»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£2001Ç¯Åö»þ¡¢ÅÏÊÕ¤ÏºÊ¤ÎÂ¿³Û¼Ú¶âÊóÆ»¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÇò·ìÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÈËÜÅö¤ËÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤À¤È»×¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÎÊú¤¨¤ë²¯Ã±°Ì¤Î¼Ú¶â¤òÁ´¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡´¶Æ°¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Èµñ¤àÀîÂ¼»á¤ËÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹Æ±ÀÊ¤ÇÍê¤ß¹þ¤ß¡¢¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤Çµ¯»à²óÀ¸
¡¡¤µ¤é¤ËÅÏÊÕ¤Îµ¯»à²óÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤é¡Ø¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¹½ÁÛ¤¬¥Ô¥ó¤È¤³¤ºÃÇ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÀîÂ¼¤µ¤ó¤¬¡È¥®¥ã¥é¤âÎÉ¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¼ç±é¤Ê¤éÀäÂÐ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤È½Ð±é¤ò·è¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬³¤³°¤«¤éÉñ¤¤¹þ¤àÃæ¤Ç¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¤òÁª¤ó¤À¤Î¤âÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¤ÏÀ¤³¦ÅªÃÎÌ¾ÅÙ¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¤²¸µÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎËµ¤é¤ËÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¿©»ö¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤º¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÏÊÕ¤òÀîÂ¼»á¤â¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÇÐÍ¥¡×¤À¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯¤ÎÆÈÎ©¸å¤â¿Æ¸ò¤ÏÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀîÂ¼»á¤È¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢À¸Åç¥Ò¥í¥·»á¡Ê74¡Ë¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö»¨ÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤È¤ê¤ï¤±ÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤òË«¤á¤Á¤®¤ëÏÃÂê¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤À¤±·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Î³èÌö¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡È90ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¡É¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¶¥ÇÏ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À°Õµ¤¸®¹·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÅÜ¤ê
¡¡¤½¤ó¤ÊÀîÂ¼²ñÄ¹¤Ë¡¢¿²¼ª¤Ë¿å¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤½ÐÍè»ö¤¬¡£¿·¶½¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÁÊ¾Ù¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2018Ç¯¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¡×¤È¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡×¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅÄÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÄ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤·¤¹¤ëÄó·È·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢¡Öº£ÅÄ¤ÎCM½Ð±éÎÁ¤Î3³ä¤òÅÄÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ¤Ë»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤Î¼è¤ê·è¤á¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÃ¼½ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯8·î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼Ò¤¬¡ÈÄó·È·ÀÌó¤ÏÇ¯Æâ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡É¤È¤ÎÄÌÃÎ¤òÅÄÊÕÂ¦¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤â¤Ê¤¤ÆÍÁ³¤ÎÄÌ¹ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¡¢ÅÄÊÕÂ¦¤ÎÉÔ¿®´¶¤ÏËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£ÅÄ¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë·èÄê¤·¤¿ºòÇ¯2·îº¢¤«¤éÂÐ²Á¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤ÆÂÚ¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·Ð±Ä¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÌäÂê¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ÀÌó½ªÎ»ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¡¢ÅÄÊÕÂ¦¤¬CM½Ð±é·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢µñÀä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£³«¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Àµ³Î¤ÊÌ¤Ê§¤¤¶â³Û¤Î»»Äê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¿³Û¤¬ËÜÅö¤Ë3³ä¤À¤Ã¤¿¤«¤Î³ÎÇ§¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÀÚ¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤â±þ¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼ÒÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÂ¸Ì¿¤À¤Ã¤¿ÀîÂ¼²ñÄ¹¤â·ãÅÜ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡ÄîÆ®Áè¤ØÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶Ú¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼Ò¤Î¿åÌîÂåÉ½¤ËÂÐ¤¹¤ë²ñÄ¹¤ÎÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡È¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡É¤ÎÁèÅÀ
¡¡º£ÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓCMÊüÁ÷²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢ºòÇ¯1°Ì¤À¤Ã¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¤òÈ´¤¡¢½÷ÀÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£CM½÷²¦¤ÎºÂ¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¡¢ÅÄÊÕÂ¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐËÜÍè¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤Ì¤Ê§¤¤Ê¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¤Î·ÀÌóÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¥ì¥¤Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î²ÏÀ¾Ë®¹äÊÛ¸î»Î¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐ²Á¤òÊ§¤¤Â³¤±¤¿¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¡¢·ÀÌó½ªÎ»¤ÎÄÌÃÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼Â¦¤â·ÀÌó¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢»ÙÊ§¤¤¤òµñ¤á¤ëÁê±þ¤ÎÍýÍ³¤äº¬µò¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Öº£ÅÄ¤ÎÆüº¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å»ö¡×
¡¡ÅÄÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢
¡Ö·¸ÁèÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼Ò¤Ë¸«²ò¤òÌä¤¦¤È¡¢
¡Öº£ÅÄ¤¬¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æüº¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ä¡¢ËÜ¿Í¤Î»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿À©ºî¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´È½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¤´°ÍÍê¤Î·Á¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ¡²ñ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡Ê¼èºà¤Ë¡Ë¸ì¤ë¤³¤È¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È²óÅú¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¿·µì¤ÎÍº¤Ë¤è¤ë¡È¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡É¤ò¡¢ÀîÂ¼²ñÄ¹¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£±¢¤ËÍÛ¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿À¸³¶¤À¤Ã¤¿¡£
