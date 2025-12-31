¡ÖËè·î120Ëü±ß¡×¤Î¹â³Û¼£ÎÅ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂçË½Íî¡×Á°¤ÎÁ´³ôÇäµÑ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡¡¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÁ°¸þ¤¤¹¤®¤ë¤¬¤óÆ®ÉÂµ¡É
2025Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¡ÊÂè1²ó¡Ë
¡¡º£Ç¯1·î28Æü¡¢·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë»àµî¤·¤¿¡£µýÇ¯67¡£¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï°ìºòÇ¯¡¢¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿4¥ö·î¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ°Ê¸å¤â¡¢¿·Ê¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·Â³¤±¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼êµ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤´ËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÁÔÀä¤Ê¡Ö¥â¥ê¥¿¥¯Î®¡×¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®¤¤Êý¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ®ÉÂÃæ¤â¸¶¹Æ¤ò½ñ¤Â³¤±¡Ä¡¡À¸Á°¤Î¿¹±Ê¤µ¤ó¤ÈºòÇ¯10·î¤Î¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¡×¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¿¹±Ê¤µ¤ó
¡¡¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï1957Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÀìÇä¸ø¼Ò¡Ê¸½¡¦JT¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡¢·ÐºÑ´ë²èÄ£¤Ê¤É¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿¡£Âà¼Ò¤·¡¢·ÐºÑ´Ø·¸¤Î¸¦µæ½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤È¡¢½ÀÏÂ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥â¥ê¥¿¥¯¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÈãÈ½¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¹±Ê¤µ¤ó¤ò¤¬¤ó¤ÎËâ¤Î¼ê¤¬½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤´ËÜ¿Í¤Ï¼êµ¤Ç¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÈÍèÇ¯¤Îºù¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡É¡½¡½¡£°å»Õ¤«¤éÍ¾Ì¿4¥õ·î¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»ä¡Ê¿¹±Ê¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼ðáç¥Þ¡¼¥«¡¼¤Î¿ô»ú¤âÀµ¾ïÃÍ¤À¤Ã¤¿¡£PET¸¡ºº¤È¤¤¤¦¸¡ºº¤â¼õ¤±¤¿¡£¸÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ß¤È¤¹¤¤Â¡¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï°ß¤ÎÀ¸ÂÎ¸¡ºº¤È¡¢Ä¶²»ÇÈÆâ»ë¶À¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ß¤â¤¹¤¤Â¡¤«¤é¤â¡¢¤¬¤ó¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢´ÎÆ°Ì®¤Î¼þ°Ï¤ò¼è¤ê°Ï¤àÁÈ¿¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Å¾°Ü¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ëÁ£¤¬¤ó¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¡È¸¶È¯¡ÊÅ¾°Ü¤Î¤â¤È¤ÎÂ¡´ï¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤¤Â¡¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Å°ÄìÅª¤Ê¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤«¤é°ß¤¬¤ó¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤¤Â¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¤¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤¤Â¡¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¬¤ó¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¹¤Ç¤ËÅ¾°Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤¢¤È4¥õ·î¤Û¤É¤·¤«Ì¿¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡£°å»Õ¤Ï¤½¤¦È½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¬¤ó¿ÇÃÇ¤ÎÌ¾°å¤È¸À¤ï¤ì¤ë°å»Õ2¿Í¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡¢¥µ¡¼¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤È¤â¡¢¿ÇÃÇ¤ÏÁ°½Ð¤Î°å»Õ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹³¤¬¤óºÞ¤â»È¤¨¤º¡Ä¡Ä
¡¡¤½¤³¤Ç¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¶á½ê¤ÎÉÂ±¡¤Ç¥¢¥Ö¥é¥¥µ¥ó¤È¥²¥à¥·¥¿¥Ó¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤¤Â¡¥¬¥ó¸þ¤¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤òÅÀÅ©¤ÇÅêÍ¿¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢
¡ÖÅöÆü¤Ï²¿¤âµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÆü»ä¤ÎÂÎÄ´¤Ï·ãÊÑ¤·¤¿¡£²¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¿åÊ¬¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢»°ÅÓ¤ÎÀî¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤¿¡£»Ä¤ê¿ôÆü¤ÎÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡ÅÔÆâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÅÀÅ©ÅêÍ¿¤ò¼õ¤±¡¢°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤¿¿¹±Ê¤µ¤ó¡£2½µ´ÖÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¡¢ÊÌ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡Ö·ì±Õ¥Ñ¥Í¥ë¸¡ºº¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡Ö¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¤à¤·¤í¸·¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤Ë¡Ö¸¶È¯¡×¤Î¤¬¤ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ê½Ñ¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡£¹³¤¬¤óºÞ¤â¡¢¤¬¤ó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤«¤é¡¢²¿¤ò»È¤¨¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¹³¤¬¤óºÞ¤â»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖËè·î¤Î°åÎÅÈñ¤Ï120Ëü±ß¤Û¤É¡×
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¬¤ó¤Ï¡¢Ã¯¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤âËèÆüÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÌÈ±ÖºÙË¦¤¬ËèÆü»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¤óºÙË¦·³ÃÄ¤ÈÌÈ±ÖºÙË¦·³ÃÄ¤¬¡¢ËèÆü¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÌÈ±ÖºÙË¦¤¬ÎôÀª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤¬»ÙÇÛÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤À¡×
¡ÖÉáÄÌ¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ï¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤äÊü¼ÍÀþ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¬¤óºÙË¦¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡£¤È¤³¤í¤¬»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¬¤óËÜÂÎ¡Ê¸¶È¯¤¬¤ó¡Ë¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Í£°ì»Ä¤µ¤ì¤¿¼êÃÊ¤Ï¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤À¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Áª¤ó¤À¤Î¤Ï2¤Ä¤Î¼£ÎÅË¡¤À¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡¢¥ª¥×¥¸¡¼¥Ü¤È¤¤¤¦ÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²ºÞ¤ÎÅêÍ¿¡£¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ËÜ½îÍ¤Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¼£ÎÅÌô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡ÖNKÎÅË¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼£ÎÅ¤Ç¡¢ºÎ¼è¤·¤¿·ì±Õ¤Î¤Ê¤«¤«¤éÌÈ±ÖºÙË¦¤òÁý¿£ÇÝÍÜ¤·¤ÆÂÎ¤ËÌá¤¹¼£ÎÅ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Î¾¼Ô¶¦¤Ë¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡Ö·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¥ª¥×¥¸¡¼¥Ü¤ÎÅêÍ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î3³äÉéÃ´¤Ç¡¢Æó½½¿ôËü±ß¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢·î¤Ë2²ó¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëNKÎÅË¡¤Ï¡¢´°Á´¤Ê¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ç¡¢1²ó40Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î°åÎÅÈñ¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢»ä¤ÎËè·î¤Î°åÎÅÈñ¤Ï120Ëü±ß¤Û¤É¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢ÍÂÃù¶â¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×
¡ÖÂçË½Íî¡×¤ÎÁ°¤Ë¡Ä¡Ä
¡¡¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶²¤í¤·¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÎÎ®½Ð¤À¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢ÅöÌÌ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£2023Ç¯7·î¤ËÀ¸Á°À°Íý¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î³°²ß¤äÅê»ñ¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¶öÁ³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢½èÊ¬¤·¤¿Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï160±ßÂæ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤â4Ëü±ß¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ¤â¹âÃÍ¤ÇÇä¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»°Àé¿ôÉ´Ëü±ß¤Î»ñ¶â¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òËè·î¿©¤¤¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ï¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢
¡Ö2023Ç¯7·î¤ËÀ¸Á°À°Íý¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î³°²ß¤äÅê»ñ¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¶öÁ³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢½èÊ¬¤·¤¿Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï160±ßÂæ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤â4Ëü±ß¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ¤â¹âÃÍ¤ÇÇä¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»°Àé¿ôÉ´Ëü±ß¤Î»ñ¶â¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òËè·î¿©¤¤¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ï¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¿¹±Ê¤µ¤ó¤¬³ô¤òÇäµÑ¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯7·î12Æü¡£°ìÊý¡¢µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬4451±ß°Â¤È1987Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥Ç¡¼¤òÄ¶¤¨¤ë²áµîºÇÂç¤Î²¼ÍîÉý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂçË½Íî¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î5Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥¿¥Ð¥³¤Ï1Æü20ËÜ
¡¡¾åµ2¼ïÎà¤Î¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤¿¿¹±Ê¤µ¤ó¡£¤¬¤óºÙË¦¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¤¤¯¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢Í¾Ì¿4¥«·î¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°Ê¸å¡¢1Ç¯°Ê¾å¤âÀ¸Ì¿¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤¬¼êµ¤Çµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¡×¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¡×¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ÀÛÃø¤Î¡Ø½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡½¡½ÆüËÜ·ÐºÑÄÆÍî¤Î¿¿Áê¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤¬30ËüÉô¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¿·Ãø¤Î¼¹É®°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ú¤¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢2024Ç¯8·î¤Ï¡¢1¥õ·î¤Ç13ºý¤Î½ñÀÒ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Ë¤È¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï8·î¤Î1¥õ·î´Ö¤òËèÆü´°Á´Å°Ìë¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£°ìÆü¿ô»þ´Ö¿²Íî¤Á¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢24»þ´Ö¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤¿¤¿¤Â³¤±¤¿¤Î¤À¡×
¡¡ËèÆü¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¥¿¥Ð¥³¤â°ìÆü20ËÜ°Ê¾å¡¢µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÎÄ´¤Ï°²½¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢²þÁ±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²¹Àô¤È²Æì
¡¡¿¹±Ê¤µ¤ó¤¬¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö2¤Ä¤Î½¬´·¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÆÃ¼ì¥±¡¼¥¹¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Æó¤Ä¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢½µ¤Ë°ìÅÙ¡¢¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡¢¤«¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¡¢²Æì¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡²¹Àô¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢²¹ÍáÎÅË¡¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¶÷ÏÃ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Å·¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤À¡£ÅòÁ¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÂÎ¡¢¶÷ÏÃ¤¬»°¤Ä¤¯¤é¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤À¡£²Æì¤âÆ±¤¸¤¯¡¢¶÷ÏÃ¤òÁÏºî¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£¤Ê¤ó¤Ç²Æì¤Ë¹Ô¤¯¤È¶÷ÏÃ¤¬½ñ¤±¤ë¤Î¤«ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â»ä¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë´ÌµÍ¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÏËÜÅÚ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Î3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Ã¤È¶ËÃ¼¤Ê¤Î¤Ï±ýÉü¤Î¹Ò¶õµ¡Æâ¤À¡£µ¡Æâ¤Ç¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯¤È¡¢À¸»ºÀ¤¬5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¾å¤¬¤ë¡£²Æì±ýÉü¤Ç¡¢½ñÀÒ¤ò°ìºý»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ú¡¼¥¹¤À¡£¤â¤È¤â¤È²ÆìÄÌ¤¤¤Ï¡¢Ãù¤Þ¤ê¤ËÃù¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¤òÀ¸Á°À°Íý¤Ç¾Ã²½¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¼Â´¶¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦Ä¹¤¯¤â¤¿¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï·è¤·¤Æ¡È´Å¤¤¹Í¤¨¡É¤ÏÊú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¤¤Þ¤ÎÙÉ¹³¾õÂÖ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¬¤ó¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ç¡ØÂ¨»à¡Ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤À¤¬¡¢°²½¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£ºÇ¶á¡¢¤´¼ç¿Í¤ò¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¤¿Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë1¥õ·îÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Ë¤Ï¤Þ¤°¤í¤Î»É¿È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ÌÈ±ÖºÙË¦¤È¤¬¤óºÙË¦¤¬¡Ø´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¡Ù¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀïÎÏ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¬¤óºÙË¦¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÀãÊø¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤ÏÂÎÄ´¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1·îÃæ½Ü¤«¤é°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤è¤¦¤À¡£1·î27Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀè½µ¤ÎÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÅ¾°Ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢±¦¤ÎÏÆÊ¢¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ìµ¤¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï°åÎÅÍÑ¤Î¥â¥ë¥Ò¥Í¤òÂÇ¤Ã¤ÆÄË¤ß¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤í¤¯¤ËÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢º£Æü¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¼Â´¶¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦Ä¹¤¯¤â¤¿¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¸À¤¦¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¬¤óºÙË¦¤¬´Ø¥±¸¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÌÈ±ÖºÙË¦¤òÀ©°µ¤·¤ËÍè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÆü¡¢Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¼êµ¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï3¥õ·îÀè¤Ë³Î¼Â¤ËÌ¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Ì¿¤¬¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤ë¡£¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤À¡£Ì¿¤¬¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢±¿Ì¿¤¬¿Ô¤¤¿Æü¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤Þ»ä¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ø¥¬¥ó¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡Ù¤Ê¤Î¤À¡×
¡¡¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤ò´Ó¤¤¤¿¡¢1Ç¯3¥«·î¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2²ó¡Ú¡ÖÅÏÊÕ¸¬¤Î²¯Ã±°Ì¤Î¼Ú¶â¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ°Íý¡×¡¡¥³¥ï¥â¥Æ¤ÇÌÄ¤é¤·¤¿¡È·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¡É¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡¦ÀîÂ¼²ñÄ¹¤ÎÁÇ´é¡ÚÄÉÅé¡Û¡Û¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë84ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡×¤Î²ñÄ¹¤Ç¡¢¡É·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¡È¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀîÂ¼Î¶É×»á¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
ÇÛÀþ,
ºßÂð°åÎÅ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥À¥¤¥¹,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²£ÉÍ,
ÆÁÅç,
¾²ÃÈË¼,
°ÖÎîº×