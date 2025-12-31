¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¡¢¥¬¥¶¤Ç³èÆ°Ää»ß¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬µö²Ä¼è¤ê¾Ã¤·
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡¢¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï30Æü¡¢¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¤ä¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥à¤Ê¤ÉÌó30¤Î¹ñºÝÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤òÄä»ß¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎNPOË¡¿Í¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê»Ò¤É¤â¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ä¡ÖÆüËÜ¹ñºÝ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡1·î1Æü¤ËÃÄÂÎ¤Î³èÆ°µö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¡£3·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë³èÆ°¤ò´°Á´¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï°ìÉô¤ÎÃÄÂÎ¿¦°÷¤¬¡Ö¥Æ¥í³èÆ°¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¿·¤¿¤Êµ¬Äê¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¬Äê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤äÆüËÜ¤Ê¤É·×10¥«¹ñ¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊNGO¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Î´íµ¡¤Ë¤Ò¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£³èÆ°¤¬Ää»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¬¥¶¤Î3Ê¬¤Î1¤ËÅö¤¿¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤¬ÊÄº¿¤¹¤ë¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÀêÎÎ¤¹¤ëÅì¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤ä¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ç¤â³èÆ°¡£¿¦°÷¤äÊª»ñ¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤È¤ÎÄ´À°¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£