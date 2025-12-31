²ÃÆ£¹À¼¡¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÂçÊª²Î¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¾×·â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¤¤Î¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤¬30Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¥²¥¹¥È¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊª²Î¼ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.¤¬½Ð±é¡£MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö¡ÜKIINA¤Þ¤Ç¤¬º£¤ÎÉ¹Àî¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£É¹Àî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¡¢¡Ö¤¯¤ó¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢À³ÊÅª¤Ë¡×¡£
¡¡VTR¤ÇÉ¹Àî¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¦²Î¼ê¡¢½÷Í¥¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤¬É¹Àî¤ÎÁÇ´é¤ò¾Ú¸À¡£¶Á¤ÅÏ¤ëÀ¼¤ÇÈ¯À¼Îý½¬¤·¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¤ªº×¤ê¥Þ¥ó¥Ü¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢²ÃÆ£¤Ï¡ÖËÍ¤é¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ëÉ¹Àî¤¯¤ó¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤¢¤ó¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¤¤Î¡©¡×¤È¾×·â¡£É¹Àî¤Ï¡Ö¤¢¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤«¤·¤³¤Þ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿§¤ó¤ÊÊý¤¬¸«¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤âÅÅÏÃ¤À¤È¡¢¤â¤¦»×¤¤¤Ã¤¤ê¡È¤®¤ã¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©º£Æü¤â¤¦¡¢¤Ð¡¼¤Ã¤Æ²òÊü¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤â¡¢É¹Àî¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È±þ¤¸¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£