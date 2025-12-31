ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡Ö2³¬¤«¤é²Ð¡×¡Ä1¼¼Á´¾Æ¤·¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¡¡½»¿Í¤Î70ÂåÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡ºë¶Ì¡¦ºä¸Í»Ô
ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¤Ç31ÆüÄ«¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
31Æü¸áÁ°5»þ²á¤®¡¢ºä¸Í»Ô°ËÆ¦¤Î»³Ä®¤Ë¤¢¤ëÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡Ö2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î1¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉô²°¤Ë1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹70Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£