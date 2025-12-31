¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¤ªº×¤ê¥Þ¥ó¥Ü¤ò²Î¤¤½Ð¤¹¡×É¹Àî¤¤è¤·¡¢¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤ËÁÇ´é¤Î°ìÃ¶¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë
²Î¼êÉ¹Àî¤¤è¤·(48)¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡2025¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁÇ´é¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
É¹Àî¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¡Ê46¡Ë¤¬VTR¤Ç½Ð±é¡£É¹Àî¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÉ¹Àî¤È¤Î¡ËÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¡Ø¤È¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦¸µµ¤¡©¡¢KIINA¡¥¤À¤è¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Øº£¤Í¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¿¤Î¡£ºÇ¹â¤Ê¤Î¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¡«¤ªº×¤ê¥Þ¥ó¥Ü¡«¤òÅÅÏÃ±Û¤·¤Ç²Î¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤¬¡ÖËÍ¤é¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¹Àî·¯¤È¤Ï¡¢Á´Á³°ã¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤¢¤ó¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
É¹Àî¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤À¤È¡¢¤«¤·¤³¤Þ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡£ÅÅÏÃ¤À¤È¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥®¥ã¡¼¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢º£Æü¡¢¤â¤¦¥Ð¡¼¤Ã¤È²òÊü¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£