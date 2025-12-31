¡ÚÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö2025¡Û°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬½é¤á¤Æ¿·³ã¸©ÆâÆþ¤ê¡¡3Æü´ÖÂÚºß¤·¡È°¦»Ò¤µ¤Þ¥Õ¥£ー¥Ðー¡É¡¡±èÆ»Ì¥Î»¡Ô¿·³ã¡Õ
2025Ç¯¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¹µ»ö¤òÇ¯Ëö¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë¿·³ã¸©¤ò½é¤á¤ÆË¬Ìä¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤Ü¤¦¤µ¤¤¤³¤¯¤¿¤¤¡×¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢9·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ÂÚºß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã±ØÆî¸ý¤Î¿Í¤À¤«¤ê
6ÆüÌë¡¢¿·³ã±ØÆî¸ý¤Ë¤Ç¤¤¿¿Í¤À¤«¤ê¡£
Q¡Ë¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡©
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤è¤¦¤³¤½¿·³ã¤Ø¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò²Ä°¦¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
½é¤Î¿·³ã¸©Ë¬Ìä
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿å¿§¤Î¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
ÍâÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¤Ü¤¦¤µ¤¤¤³¤¯¤¿¤¤¡×¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¿·³ã¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±èÆ»¤Ë¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ä
±èÆ»¤Î¿Í
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¿·³ã¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÌÜ¸«¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤Ü¤¦¤µ¤¤¤³¤¯¤¿¤¤¤Ë½ÐÀÊ
Æâ³ÕÉÜ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤Ü¤¦¤µ¤³¤¯¤¿¤¤¡×¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤ÎºÒ³²Ê¡»ã»Ù±ç¤Î¾õ¶·¤ä²ÝÂê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¤µÄ¤¹¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï»þÀÞ¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤ËÄ°¹Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµµÅÄ¶¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºîÊ¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â
¤½¤Î¸å¡¢¿·³ã»ÔÎò»ËÇîÊª´Û¤ß¤Ê¤È¤Ô¤¢¤òË¬¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
¿å¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿·³ã¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤íµµÅÄ¶¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºîÊ¸¤Ë½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÁÌä¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¾®ÎÓÎ´¹¬ Éû´ÛÄ¹¡Ó
¡Ö¼ÁÌä¤¬±Ô¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Á¤é¤âÎä¤ä´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ë¥·¥¥´¥¤¤Ë¥¨¥µ¤ä¤ê
¤½¤·¤ÆÂÚºß3ÆüÌÜ¤Î8Æü¤Ï¾®ÀéÃ«»Ô¤Î¶Ó¸ñ¤ÎÎ¤¤Ø¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ë¥·¥¥´¥¤¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¥¨¥µ¤ä¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¸å¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥·¥¥´¥¤¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö½À¤é¤«¤¯¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Î±à»ù¤È¸òÎ®¤·¡Ö¤É¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ø
ºÇ¸å¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤¬Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¡¢µì»³¸Å»ÖÂ¼¤Ç¤¹¡£Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë»ÜÀß¡Ö¤ª¤é¤¿¤ë¡×¤Ç¤ÏÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿1Ëç1Ëç¤ËÌÜ¤òÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É17Ç¯Á°¤Î9·î8Æü¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁÄÉãÊì¤Ç¤¢¤ëÅö»þ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬Æ±¤¸µì»³¸Å»ÖÂ¼¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÅö»þ¤ÎÁ´Â¼ÈòÆñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÈòÆñ¤ÎÇÄ°®¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤·¡¢Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µí¤Îµß½ÐºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®¿´¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÈïºÒÂÎ¸³¤Î¸ì¤êÉô³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Èº©ÃÌ¤·¡¢¡Ö³èÆ°¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¡¢¡ÖÅö»þ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÈÀã¿¼¤¤ÃÏ°è¤ÎÈòÆñÀ¸³è¤Î¶ìÏ«¤â¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒNPOË¡¿ÍÃæ±ÛËÉºÒ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡ÅÄÃæ¿Î Íý»öÄ¹¡Ó
¡ÖÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Éü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¸á¸å5»þÁ°¡¢Ä¹²¬±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤Çµ¢µþ¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¸©ÆâÆþ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È±èÆ»¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¸©Ì±¤¬Ê¨¤¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¥Õ¥£ー¥Ðー¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¥Õ¥£ー¥Ðー
¸©Æâ¤ò½é¤á¤ÆË¬Ìä¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
¡Ö¤Ü¤¦¤µ¤¤¤³¤¯¤¿¤¤¡×¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¡¦µì»³¸Å»ÖÂ¼¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÂçÀª¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸©Æâ¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¥Õ¥£ー¥Ðー¤ËÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã±ØÅþÃå»þ¤Ë´¿À¼¤¢¤¬¤ë
9·î6Æü¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ä¿·³ã±ØÁ°¤Ç¤Ï¡Ä
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¤³¤Á¤é¤Î±èÆ»¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬±èÆ»¤Ë½¸¤Þ¤ê¤½¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡Ä
¡Ö¤ïーーー¡×
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿å¿§¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁõ¤¤¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þーー¡×
Ä¹Î¹¤ÎÈè¤ì¤ò¤ß¤»¤º¡¢±èÆ»¤«¤é¤Î´¿À¼¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¤¤³¤µ¤Þー¡ª¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¹¬¤»¤Î¶¦Í¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Æ°²è¤Î»£±Æ¤ËÀ®¸ù¡£
Q¡Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡©
¡Ò±èÆ»¤Î¿Í¤Ï¡Ó
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ®½Å¤ÊÆ°²è¤¬¼«Ê¬¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î¼þ¤ê¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¡Ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÆ°²è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤ÈÃËÀ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò±èÆ»¤Î¿Í¤Ï¡Ó
¡Ö¹¬¤»¤Î¶¦Í¤¬¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢»ä²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÏÍâÆü¤Î±èÆ»¤Ç¤â
¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÏÍâÆü¤â¡Ä¤³¤Á¤é¤Î¿Æ»Ò¤Ï1»þ´ÖÁ°¤«¤éÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò±èÆ»¤Î¿Í¤Ï¡Ó
¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç°ìÌÜ¸«¤é¤ì¤¿¤é¡×
¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿ºÇÁ°Îó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤¢¤ì¤À¡×
¡Ö¤ïー¡ª°¦»Ò¤µ¤Þ¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¤ª¤¤ì¤¤¡×
¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¿Æ»Ò¡Ó
¡Ö¤¹¤´¤¤¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡×
±èÆ»¤Î½Ð·Þ¤¨¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ï¸©Ì±¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯9·î8Æü¡¢9Æü¤ÎÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹