¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛÉÕ¶á¤Ë¤Ï¸ø±à¤ä¹â¹»¤â...»³·Á»ÔÊÒÃ«ÃÏ¤Ç¥¯¥ÞÌÜ·â¡¡ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¿ôÆüÁ°¤«¤éÌÜ·âÁê¼¡¤°
»³·Á»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢31Æü¤Î¸áÁ°0»þ40Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á¸©»³·Á»ÔÊÒÃ«ÃÏÃÏÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢Â¢²¦±ØÁ°Âè°ì¸ø±à¤«¤éÅì¤Ë¤ª¤è¤½50¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
ÊÒÃ«ÃÏÃÏÆâ¤Ç¤Ï23Æü¡¢26Æü¡¢27Æü¤Ë¤â¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥ÞÌÜ·â¾ì½ê¡Ê²èÁü¡Ë
¢£12·î22Æü～31Æü¤Î¥¯¥ÞÌÜ·â¾ðÊó¡Ê»³·Á»Ô¡Ë
12·î31Æü¡Ê¿åÍË¡Ë¸áÁ°0»þ40Ê¬º¢¡¡Âç»úÊÒÃ«ÃÏÃÏÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Æ¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â
12·î29Æü¡Ê·îÍË¡Ë¸á¸å2»þ35Ê¬º¢¡¡Âç»úÃæºùÅÄÃÏÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Æ¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â
12·î27Æü¡ÊÅÚÍË¡Ë¸á¸å11»þ08Ê¬º¢ Âç»úÊÒÃ«ÃÏÃÏÆâ¤Î²ÏÀîÉß¤Ë¤Æ¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â
12·î26Æü¡Ê¶âÍË¡Ë¸á¸å8»þ26Ê¬º¢¡¡Âç»úÊÒÃ«ÃÏÃÏÆâ¤Î²ÏÀîÉß¤Ë¤Æ¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â
12·î23Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë¸áÁ°0»þ30Ê¬º¢¡¡Âç»úÊÒÃ«ÃÏÃÏÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Æ¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â
12·î22Æü¡Ê·îÍË¡Ë¸á¸å0»þ03Ê¬º¢¡¡Âç»ú²¼ÊõÂôÃÏÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Æ¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â