²£¿Ü²ì»ÔÎ©Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁ´¹ñ½é¡ÖAR¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¨¤ó¡×¾ïÀßÆ³Æþ¡¢¾®»ù°åÎÅ»Ù±ç¤ò¶¯²½
¡¡STARIUM¤Ï2026Ç¯3·î2Æü¤Ë¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¿¶¶½¶¨²ñ ²£¿Ü²ì»ÔÎ©Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¾®»ù²Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖAR¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¨¤ó¡×¤Î¾ïÀßÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¾®»ù²Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖAR¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¨¤ó¡×¤Î¾ïÀßÄó¶¡¤Ï¡¢Æþ±¡¤äÄÌ±¡¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤ä¸ÉÆÈ´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¾ïÀßÆ³Æþ¤ÏÁ´¹ñ½é¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖAR¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¨¤ó¡×¤Ï¡¢°°»³Æ°Êª±à¡ÊËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¡Ë¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡¢AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£SoVeC¡Ê¥½¥Ù¥Ã¥¯¡Ë¤Î¡ÖVisual Positioning System¡×µ»½Ñ¤ÇÆü¾ï¶õ´Ö¤ËAR¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ù¡¼¥¹AR¥¢¥×¥ê¡ÖXR CHANNEL¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆ°Êª¤¬¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ïÅª¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¾®»ù²Ê¤Ç¤Î¡ÖAR¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¨¤ó¡×¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢¡Ö²£¿Ü²ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡¢²£¿Ü²ì¤Î´ë¶È¤¬»Ù¤¨¤ë¡×ÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤ÆSTARIUM¤Ï¡¢²£¿Ü²ì¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È»Ò¤É¤â»Ù±ç¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÃÏ°è¤Î¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAR¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¨¤ó ¤³¤É¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¡¢»Ù±ç´ë¶È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤È°Â¿´´¶¤òÆÏ¤±¤ë
