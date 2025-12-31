·Ñ¾µ¤·¤¿¤Î¤ÏºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¿Æ»Ò¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ä¥ß¥é¥ó¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥É¤ä¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¢¥·¥ã¥Ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Ç¥Ö¡¼¥ë¤é¤È¤È¤â¤Ë°ì»þÂå¤òÃÛ¤¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¥Ú¥ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê100¿Í¤Î°ì¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£
¡¡Èà¤Ë¤Ï£´¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´°÷¤¬Éã¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¡Êº£¤ÏDJ¤À¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡Ë¡¢¼¡ÃË¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¡¢»°ÃË¤Î¥ë¡¼¥Ù¥ó¡Ê¥ê¥è¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥§¡¼¥ó¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊU-19¡Ë¤À¡£¤³¤Î10·î¤Ë¤Ï¥×¥í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë£³¿Í¤¬¡¢£³ÆüÏ¢Â³¤Ç¡¢£³¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤Ï¡¢Éã¿Æ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎºÍÇ½¤òºÇ¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç°é¤Á¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢RB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¢¥Ë¡¼¥¹¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë£µÂç¥ê¡¼¥°Á´¤Æ¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¥²¥Ã¥¿¡¼¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Éã¾ù¤ê¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢Èà¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç£¶¤«·î´Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµöÄä»ß½èÊ¬¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï£³¤«·î´Ö¤Ë£²ÅÙ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡££²²óÌÜ¤Ï¡¢ºÊ¤¬ÉÂ±¡¤Ç½Ð»º¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½´±¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÉã¿Æ¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤â¡¢²¿ÅÙ¤â±¿Å¾¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤«¤Ê¤ê½Å¤¤»ö¸Î¤À¡£1995Ç¯¡¢19ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÍ§¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤¿ÌµÊÝ¸±¤ÎBMW¡ØM£³¡Ù¤ò±¿Å¾¡£À©¸ÂÂ®ÅÙ50 km¤Î½»Âð³¹¤ò»þÂ®Ìó104 km¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿56ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï£³¤«·î¤ÎÄ¨Ìò·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Í¥½¨¤ÊÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â·º¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ë¤âÄ¨¤ê¤º¡¢¥ß¥é¥ó°ÜÀÒ¸å¤Î1997Ç¯¤Ë¤â¼«¿È¤Î¼Ö¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¾å¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬±¿Å¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢Éã¤Î¸å¤òÄÉ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤Ê¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó
ËÝÌõ¡üÍøº¬Àî¾½»Ò
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó¡ÊRicardo SETYON¡Ë¡¿1963Ç¯£¸·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½Ð¿È¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·ÃæÅìÀïÁè¤ä¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢Ê¶Áè¤Ê¤É¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¸å¡¢¼Ò²ñ³Ø¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸¦µæ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¡££¸¤«¹ñ¸ì¤òÁà¤ë¸ì³ØÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ò¼èºà¡£Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£FIFA¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ê¤É¤âÌ³¤á¡¢¥¸¡¼¥³¤ä¥«¥Õ¡¼¡¢¥É¥¥¥ó¥¬¤Ê¤É¤È¤Î¿Æ¸ò¤â¸ü¤¤¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä±¿±Ä³Ø¡¢¿´Íý³Ø¤Î¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤â¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ä¡ª¡×¡ÖÃæÅÄ¥Ò¥Ç¤ÈËÜÅÄ¤¬¸ªÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬µ®½Å¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆü´ÚÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤Î¡È¹ë²Ú¡É½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¡ª¡Ö¾ë¤µ¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Ç¤«¤Ê¤ë¤ä¤ó¡×
¡¡Èà¤Ë¤Ï£´¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´°÷¤¬Éã¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¡Êº£¤ÏDJ¤À¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡Ë¡¢¼¡ÃË¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¡¢»°ÃË¤Î¥ë¡¼¥Ù¥ó¡Ê¥ê¥è¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥§¡¼¥ó¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊU-19¡Ë¤À¡£¤³¤Î10·î¤Ë¤Ï¥×¥í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë£³¿Í¤¬¡¢£³ÆüÏ¢Â³¤Ç¡¢£³¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤Ï¡¢Éã¿Æ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎºÍÇ½¤òºÇ¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç°é¤Á¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢RB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¢¥Ë¡¼¥¹¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë£µÂç¥ê¡¼¥°Á´¤Æ¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¥²¥Ã¥¿¡¼¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Éã¾ù¤ê¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢Èà¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç£¶¤«·î´Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµöÄä»ß½èÊ¬¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï£³¤«·î´Ö¤Ë£²ÅÙ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡££²²óÌÜ¤Ï¡¢ºÊ¤¬ÉÂ±¡¤Ç½Ð»º¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½´±¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÉã¿Æ¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤â¡¢²¿ÅÙ¤â±¿Å¾¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤«¤Ê¤ê½Å¤¤»ö¸Î¤À¡£1995Ç¯¡¢19ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÍ§¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤¿ÌµÊÝ¸±¤ÎBMW¡ØM£³¡Ù¤ò±¿Å¾¡£À©¸ÂÂ®ÅÙ50 km¤Î½»Âð³¹¤ò»þÂ®Ìó104 km¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿56ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï£³¤«·î¤ÎÄ¨Ìò·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Í¥½¨¤ÊÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â·º¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ë¤âÄ¨¤ê¤º¡¢¥ß¥é¥ó°ÜÀÒ¸å¤Î1997Ç¯¤Ë¤â¼«¿È¤Î¼Ö¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¾å¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬±¿Å¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢Éã¤Î¸å¤òÄÉ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤Ê¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó
ËÝÌõ¡üÍøº¬Àî¾½»Ò
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó¡ÊRicardo SETYON¡Ë¡¿1963Ç¯£¸·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½Ð¿È¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·ÃæÅìÀïÁè¤ä¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢Ê¶Áè¤Ê¤É¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¸å¡¢¼Ò²ñ³Ø¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸¦µæ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¡££¸¤«¹ñ¸ì¤òÁà¤ë¸ì³ØÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ò¼èºà¡£Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£FIFA¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ê¤É¤âÌ³¤á¡¢¥¸¡¼¥³¤ä¥«¥Õ¡¼¡¢¥É¥¥¥ó¥¬¤Ê¤É¤È¤Î¿Æ¸ò¤â¸ü¤¤¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä±¿±Ä³Ø¡¢¿´Íý³Ø¤Î¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤â¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ä¡ª¡×¡ÖÃæÅÄ¥Ò¥Ç¤ÈËÜÅÄ¤¬¸ªÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬µ®½Å¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆü´ÚÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤Î¡È¹ë²Ú¡É½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¡ª¡Ö¾ë¤µ¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Ç¤«¤Ê¤ë¤ä¤ó¡×