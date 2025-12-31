¡Ö¿©¤Ù¤ë¤«»¦¤¹¤«¤·¤Æ¡×³Ð¸ç¤·¤¿¤Î¤ËÀ¸ìÓÀ©ÅÙ½ªÎ»!?¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡ªµ¢¤ë¾ì½ê¤Î¤Ê¤¤Èà½÷¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¥Ç¥Ö³è³«»Ï¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
ÉÏº¤¤ÎÂ¼¤«¤éÀ¸ìÓ¤È¤·¤Æ¡¢»ÄÇ¦¤Ê²¦¤Î¤â¤È¤Ë1¿Í¤Î¾¯½÷¤¬º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë°¢Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÀ¸ìÓ(¤¤¤±¤Ë¤¨)À©ÅÙ¤ÏÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¡½¡½¤Ê¤ó¤È½Ã¿Í¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡ªºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÔ¢Î¤¤µ¤ó¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¢£µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯Êª¸ì¤ò¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿
ËÜºî¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤À¸ìÓ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤ÎÔ¢Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¯¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¿¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÇÆñ²ò¤ÊÊª¸ì¤ä´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ÆÉ¤á¤Æ¡¢¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯Êª¸ì¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ô¢Î¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤¿¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ°Êª¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤µ¤»¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êó¤ï¤ì¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤³¤¦¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤âÆÉ¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤ÎËÜºî¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤À¸ìÓ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¡×¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ô¢Î¤¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÎÙ¹ñ¤Î²¦»Ò¥¨¥ô¥¡¥Í¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£Ô¢Î¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È·ù¤Ê¿Í´Ö¤ËÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¾¯¤·È´¤±¤Æ¤ë¤ª¥Ð¥«¤Ê²¦»Ò¡Ù¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ·ùÌ£¤ò¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤ë»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤ÈÀ©ºîÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ºîÉÊ¤ÏÉÔÄê´ü¹¹¿·¤À¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¾×Æ°¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ìµ¤¤ËÉÁ¤¯Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ô¢Î¤¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÉÔÄê´ü¤¹¤®¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¿´¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç²¼¤µ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤À¸ìÓ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¡×¤ò¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ô¢Î¤
