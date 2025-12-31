¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦ÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¡¢Âè1»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÈ¯É½¡Ö´¶Æ°¤È°¦¤ª¤·¤µ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢21Ç¯Åìµþ¤È2ÅÙ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢23Ç¯¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÌµ»ö¤Ë¸µµ¤¤Ê»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿´¶Æ°¤È°¦¤ª¤·¤µ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿ÈÂÎ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯»Ò°é¤Æ¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤¡¡Á¤ì¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨²¼¤µ¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï²¬»³¡¦½¢¼Â¹â¤«¤é10Ç¯¤Ëµ×¸÷À½Ìô¡Ê¸½¡¦µ×¸÷¡ËÆþ¤ê¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤«¤éÊü¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¼éÈ÷¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¹¶¼é¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÄ¹¤¯Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£17¡Á18Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¸Ä¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£23Ç¯6·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯8·î¤ËÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£