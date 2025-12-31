¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÈ¬Â¼ÎÝ¡¡±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÄ¥¤ê¤Ç¿ô»î¹ç·ç¾ì¡Ä¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤¬ÌÀ¸À¡ÖÉüµ¢ÌÜÉ¸¤ÏÍè½µ½é¤á¡×
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤òÉé½ý·ç¾ì¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¿ô»î¹ç·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¥ó¥°¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¹ë²÷¤Ê¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥À¥ó¥¯¤ä3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É12ÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤â¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ç58ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ´°¾¡¡£Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£¤·¤«¤·±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÄ¥¤ê¤Ç¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥á¥Ê¥ß¥óµ¼Ô¤¬¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤È¤Î»î¹çÁ°¤ÎJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Î²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡Ö¥ë¥¤¤Ï±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÄ¥¤ê¡£Íè½µ¤Î½é¤á¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¿ô»î¹ç·ç¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¡¢4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º2Ï¢Àï¤ò·ç¾ì¤µ¤»¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£