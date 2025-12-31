¡ÚÆóµÜÀ¶½ã¤ÎÍ£²æÆÈÏÀ¡ÛÂçÀ®9³ä¤¬ÀÎ¡ÖËÞ¿Í¡×¡¡¡Ö¿ÀÆ¸¡×¤Î²êÅ¦¤àÁá¹çÅÀ
¡¡Áá½Ï¤ÎÅ·ºÍ¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÂçÀ®¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤É½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÀÎ¿ÀÆ¸¡¢º£ËÞ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ÀÎ¤âº£¤â¡ÖËÞ¿Í¡×¤Î¿È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î°ì»þ´ü¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¿ÀÆ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸Ø¤é¤·¤¤µ²±¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Ï¹¬¤»¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÞ¿Í¤ÎÆÈ¤êÁ±¤¬¤ê¤Ç¡¢¸µ¿ÀÆ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎÎ°è²£ÃÇ·¿¤Î³ØºÝÅª¤Ê¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥«¥¤¥¶¡¼¥¹¥é¥¦¥Æ¥ë¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÊÆ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹»ï¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¢¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¥§¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢ÃøÌ¾¤Êºî¶Ê²È¤Ê¤É¡¢³Æ³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë3Ëü4839¿Í¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë°ïºà¤Î¤¦¤Á9³ä¤¬¡¢¼ã¤¤º¢¤ÏÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤Î½÷»ÒÂÎÁà¤Ç·×7¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥â¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥ë¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ä¡¢¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¶¥±Ë¤Ç·×23¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¶»¤Ë¾þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥×¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤é¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÀ®¤·¤¿°ïºà¤Î9³ä¤¬¡ÖËÞ¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤È½ñ¤¯¤È¡Ö±ÑºÍ¶µ°é¡×¤ÏÌµÍÑ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÈ¯°é²áÄø¤Ë¸²Ãø¤Ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÁá½Ï·¿¡×¤â¤¤¤ì¤Ð¡ÖÂç´ïÈÕÀ®·¿¡×¤â¤¤¤ë¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤¬±ÑºÍ¶µ°é¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÎý½¬¤Î¾ì¤Ç¤Î¿ÈÂÎÅª¤ËÌ¤À®½Ï¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÂç¤ÊÉé²ÙÍ×µá¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤ì¤À¤±Í°Ù¤Ê¿Íºà¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¶áÇ¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎ¥¤ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12ºÐ¤«¤é19ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â»ÜÎ¨¤Ï¡¢11Ç¯¤¬33¡¦3¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢21Ç¯¤Ï26¡¦6¡ó¤È7¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¯Äã²¼¤·¤¿¡ÊºûÀî¥¹¥Ý¡¼¥ÄºâÃÄÄ´¤Ù¡¦½µ5²ó°Ê¾å¡¢1²ó120Ê¬°Ê¾å¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉáµÚ¤äÌÔ½ë¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇ½ÎÏÈ¯¸«¶¨²ñÍý»öÄ¹¤ÎÂçÅç¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶¥µ»´Ä¶¤ÎÌäÂê¤âÂç¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð»Ò¶¡¤¬¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¹¤ë¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¤ÈÁá¹çÅÀ¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤¯¤È¡¢ÀèÀ¸¤ä¥³¡¼¥Á¡¢Í§Ã£¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¶¥µ»¤È¤ÏÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶¥µ»´Ä¶¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤½¤Î¶¥µ»¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢À®Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤¦¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤ÎÌîµå¤Ï¾Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¼ñÌ£¤òËþµÊ¤·¡¢ÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¿ÀÆ¸¡×¤È¡ÖËÞ¿Í¡×¤Î¶³¦Àþ¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë