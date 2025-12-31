¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û³Æ¶è´Ö¤Î1Ç¯À¸ºÇ¹âÀ®ÀÓ¡¡Á°²ó¤ÏÀÄ»³³Ø±¡¡¦¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¤é3Áª¼ê¤¬µÏ¿¹¹¿·¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤Ï¡©
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2026Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
2026Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£Îò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬È¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ï¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¶è´Ö¤Î1Ç¯À¸ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Æ¶è´Ö1Ç¯À¸ºÇ¹âÀ®ÀÓ¡Û
¢¨Î±³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½ü¤¯
1¶è ÂçÌ«É¢æÆ(ÌÀ¼£Âç¡¢100²ó)1»þ´Ö01Ê¬37ÉÃ
2¶è ´ßËÜÂçµª(ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢96²ó)1»þ´Ö07Ê¬03ÉÃ
3¶è ÂÀÅÄÁóÀ¸(ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢98²ó)1»þ´Ö01Ê¬00ÉÃ
4¶è ·¬ÅÄ½Ù²ð(¶ðß·Âç¡¢101²ó)1»þ´Ö01Ê¬24ÉÃ
5¶è µÈÅÄ¶Á(Åì³¤Âç¡¢98²ó)1»þ´Ö10Ê¬44ÉÃ
6¶è ¾®ÎÓÎµµ±(¾ëÀ¾Âç¡¢101²ó)58Ê¬06ÉÃ
7¶è ÎëÌÚÁÏ»Î(Áá°ðÅÄÂç¡¢96²ó)1»þ´Ö02Ê¬56ÉÃ
8¶è ¸ÅÅÄÅ¯¹°(»³Íü³Ø±¡Âç¡¢73²ó)1»þ´Ö04Ê¬05ÉÃ
9¶è Ê¿ÎÓÀ¶À¡(Ô¢ÕÜ±¡Âç¡¢98²ó)1»þ´Ö08Ê¬07ÉÃ
10¶è ¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°(ÀÄ³ØÂç¡¢101²ó)1»þ´Ö08Ê¬27ÉÃ
Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢4¶è¤Ç·¬ÅÄÁª¼ê(¶ðß·Âç)¤¬µÈµï½Ù¶³Áª¼ê(Ãæ±ûÂç¡¦99²óÂç²ñ)¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£6¶è¤Ç¤Ï¾®ÎÓÁª¼ê(¾ëÀ¾Âç)¤¬Àî¾åæÆÂÀÁª¼ê(ÁÏ²ÁÂç¡¦100²óÂç²ñ¡Ë¡¢10¶è¤Ç¤Ï¾®²Ï¸¶Áª¼ê(ÀÄ³ØÂç)¤¬º´¡¹ÌÚÎ¼ÊåÁª¼ê(¿ÀÆàÀîÂç¡¦97²óÂç²ñ)¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ê¡¢1Ç¯À¸¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤â3¿Í¤ÎÂ¾¡¢1¶è¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤ÄÂçÌ«É¢æÆÁª¼ê(ÌÀ¼£Âç)¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¡¢1Ç¯À¸¤Ï´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤ò´Þ¤á60¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢25¿Í¤¬½ÐÁö¡£º£Âç²ñ36¿Í¤Î1Ç¯À¸¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£