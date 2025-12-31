NPBÄÌ»»350»î¹çÅÐÈÄ¤ÎÁ°À¾Éð¡¦Ê¿°æ¹îÅµ¡¡¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¤òÈ¯É½
¡¡º£¥ª¥Õ¤ËÀ¾Éð¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤ÎÊ¿°æ¹îÅµÅê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬31Æü¡¢¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö¥é¥°¥Ê¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ¤ÏHondaÎë¼¯¤«¤é16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£18Ç¯¤Ë¤Ï64»î¹ç¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï°ðÈøÏÂµ×¡ÊÀ¾Å´¡Ë¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë81»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢°ðÈø¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡Ö¿ÀÍÍ¡¢Ê©ÍÍ¡¢Ê¿°æÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ»ÄÎ±¡£2Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï13»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Çº£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢10·î1Æü¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£NPB¤Ç¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢Íèµ¨¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤ÏÁ´20¥Á¡¼¥à¤Ç¹½À®¡£10¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¡¢ÆîËÌ¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿°æ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡Ö¥é¥°¥Ê¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤ÏËÌÃÏ¶è¤Ë½êÂ°¡£1940Ç¯ÁÏÀß¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ¤ÏËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¥á¥¥·¥³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¢¤ìÌîµå¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Î¤¿¤á¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£º£µ¨2·³¤Ç¤Ï42»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5¾¡2ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦25¡£±¦²£¼ê¤«¤é¤ÎÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï·òºß¤Ç¡¢44²ó¤Ç40»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤â¹ñÆâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò·ÑÂ³¡£²ÈÂ²¤ò»Ä¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÄ¾Á°¤Î4·î¤ËÃ±¿È¤Ç¥á¥¥·¥³¤ØÅÏ¤ëÍ½Äê¤À¡£NPBÄÌ»»350»î¹çÅÐÈÄ¡¢104¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¸Ø¤ëÅ´ÏÓ¤¬¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥á¥¥·¥³¤ÎÃÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£