¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹âÌÚË»á¡¢¿¿ÃæËþ»á¡¢ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¢ãø¼Ä¸¼£»á¤¬ÃæÆü¡¦ÅÄÃæ´´Ìé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÅÄÃæ¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¸À¸À¤Ã¤È¤¯¤±¤É¡¢°ìÊâÂ¿¤¤¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤òÆ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È²ÝÂêÅÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤Ï¡Öº£¤ÎÏÃ¤Ï¸ª¤ÎÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£È×ÀÐ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¡ÖÆ°¤¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¸½¤Ç¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£Ë¤µ¤ó¡×¤È¿¿Ãæ»á¤¬¹âÌÚ»á¤ËÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤â¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Æ¡¢¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï²Æ¾ì°Ê¹ß¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥íÌîµå¤ÇÀï¤¦1Ç¯´Ö¤Î¥ê¥º¥à¤ò¾¯¤·¤ï¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß1Ç¯´Ö¥Õ¥ë¤Ç½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡ãø¼Ä»á¤â¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ÎÉ®Æ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ£±È¯¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ´´Ìé¤Ï¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢95»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.270¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¡¢12ÅðÎÝ¡£¼é¤Ã¤Æ¤â¼ººö¤Ï6¸Ä¤À¤Ã¤¿¡£
