¡Ú¥¢¥Ë¥½¥ó»ÍÈ¾À¤µª¡Û£²£°£²£µÇ¯¤Î¡Ö£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢½Ð¾ì¼ÔÃæ¤Î£¶ÁÈ¤¬¡¢£²£µÇ¯¤ËÊüÁ÷¡¦¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¿·¤Î¥¢¥Ë¥á»ö¾ð¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹ÈÇòÈäÏª¶Ê¤Ï¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢£²£µÇ¯¤Ë¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò²Î¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â£Ö£á£õ£î£ä£ù¤ä£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤Ê¤É½½¿ôÁÈ¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤ËÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤ä£Á£Ë£Â£´£¸¡¢£Í£É£Ó£É£Á¤Ê¤É¡¢²áµî¤Ë¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ¿¿ô´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£»ÍÈ¾À¤µªÁ°¤Î£²£°£°£°Ç¯¡ÊÂè£µ£±²ó¡Ë¹ÈÇò¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼´ØÏ¢¤Î´ë²è°Ê³°¤Ï¾®Ìø¤æ¤¤°¤é¤¤¤·¤«¥¢¥Ë¥½¥ó¤¬²Î¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¶Ë¤á¤Æ¡È¥¢¥Ë¥áÀ®Ê¬¡É¤¬Â¿¤¤¹ÈÇò¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ÈÇò¤Ë¤ª¤±¤ë£¶¶Ê¤Î¡Èº£Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¡É¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡££Ì£é£Ó£Á¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å½é¤ÎÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬£±£°£°£°²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Î¼çÂê²Î¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¤Ç¤â·à¾ìÈÇ¤Ç¤â¡¢¤â¤Ï¤ä£Ì£é£Ó£Á¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄÍø¿¤Î¡Ö£±¡¥£²¡¥£Ð£ì£á£ù¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö£Ì£å£ô¡Ç£ó¡¡£Ð£ì£á£ù¡¡¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡£Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤âµ×ÊÝÅÄ¤Î¡Ö£Ì£å£æ£ô¡¡¡õ¡¡£Ò£é£ç£è£ô¡×¤À¤¬¡¢Î¾¶Ê¤È¤âµ×ÊÝÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£Ã£Ä¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÌó£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ì¤¬½é¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö²ø½Ã¡×¡££²£´Ç¯½©¤«¤é£²£µÇ¯½Õ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿£Ó£Æ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡£¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç½µ´Ö£±°Ì¤È¤¤¤¦Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡Ö£É£Ò£É£Ó¡¡£Ï£Õ£Ô¡×¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤È¤â¤É¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡»ÉµÒÊÓ¡×¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ä¤ë£²¶Ê¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡½£Ï£î¡¡£Ô£è£å¡¡£×£á£ù¡×¤Ï¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×Âè£²´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Î¡Ö£Æ£õ£î¡ª£Æ£õ£î¡ª£Æ£õ£î¡ª¡×¤Ï¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡£¤³¤ÎÎ¾¶Ê¡¢¤É¤Á¤é¤â¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡ÊÂç¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¡Ë¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢£²£¶Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤¤¤¯¤È£²£¶Ç¯Ëö¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤â¥¢¥Ë¥½¥ó¤¬ÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£