¡Ú2026Ç¯¤ªÇ¯¶Ì¡Û4³äÄ¶¤¬¡Ö¤¢¤²¤ë¡×Í½Äê¡¢Í½»»¤Ï?
¥Þ¥ë¥¢¥¤¤Ï12·î16Æü¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¡Á11·î22Æü¡¢Á´¹ñ20Âå¡Á60Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷602Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûº£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿
¡Öº£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹Í½Äê¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·²óÅú¤Ï¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î69.6%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿ÆÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ë¡×19.1%¡¢¡Ö¼«Âð¶áÊÕ¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¡×16.3%¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¡×8.5%¡¢¡ÖÆüµ¢¤ê¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡×7.3%¡¢¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¡×3.5%¤È¡¢±ó½Ð¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ½Äê¤Ï1³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¼«Âð¤ä¤½¤Î¶áÊÕ¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¤«?
¡ûÍèÇ¯2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ï40.4%¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê
¡ÖÍèÇ¯2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤²¤ë¡×¤¬40.4%¤È¡¢2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ï4³ä¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤²¤ë¡×¿Í¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ºÇÂ¿¤¬¡Ö40Âå¡×47.1%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö60Âå°Ê¾å¡×46.0%¤È¡¢ÆÃ¤Ë40Âå¤È60Âå°Ê¾å¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÍèÇ¯2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¤«?
ÍèÇ¯2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¤«?(Ç¯ÂåÊÌ)
¡û¤¢¤²¤ë¶â³Û¤Ï1,000±ßÂæ¤«¤é4,000±ßÂæ¤¬¼çÎ®
¡ÖÍèÇ¯2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤¦¤Á¤Î604Ì¾¤Ë¡¢¤¢¤²¤ëÁê¼ê¤Î¿Í¿ô¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤²¤ë¿Í¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ3¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï23¿Í¤Ë¤¢¤²¤ë¤È²óÅú¤·¤¿60Âå½÷À¤Ê¤É¡¢2·åÂæ¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â¾¯¿ô¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß¤·¤¿¡£
¤¢¤²¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤¬¡Ö¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤É¤â¡×58.6%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¡×38.6%¡¢¡ÖÂ¹(¤ÒÂ¹)¡×29.3%¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤²¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
ÍèÇ¯2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ç¤Ï¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤òÃ¯¤Ë¤¢¤²¤Þ¤¹¤«?
¤¢¤²¤ë¶â³Û¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬»Ò¤É¤â¤Ç¤âÂç¿Í¤Ç¤â¡Ö1,000±ßÂæ¡Á4,000±ßÂæ¡×¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö10,000±ßÂæ¡Á40,000±ß°Ê¾å¡×¤ò¤¢¤²¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢ºÇÂ¿¤¬¡ÖÂ¹(¤ÒÂ¹)¡×29.9% ¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¡×24.9%¡¢¡Ö¿Æ(ÇÛ¶ö¼Ô¤â´Þ¤à)¡×24.7%¤È¡¢·ì±ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¶â³Û¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍèÇ¯2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ç¤Ï¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤òÃ¯¤Ë¤¤¤¯¤é¤¢¤²¤Þ¤¹¤«?
¤¢¤²¤ë¶â³Û¤ÎÁ´ÂÎÊ¿¶Ñ¤òºòÇ¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2025Ç¯¤ªÇ¯¶Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢1,000±ßÌ¤Ëþ¤Ï16.7%¤ÈºòÇ¯¤è¤ê2.4%¾å¾º¡¢1,000±ßÂæ¡Á4,000±ßÂæ¤¬45.5%¤È3.6%Äã²¼¡¢5,000±ßÂæ¡Á9,000±ßÂæ¤Ï21.1%¤È5.2%¾å¾º¡¢10,000±ßÂæ¤«¤é40,000±ß°Ê¾å¤¬16.7%¤È4.0%Äã²¼¡£¤¢¤²¤ë¶â³Û¤ÏºòÇ¯¤è¤êÄã²¼·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ªÇ¯¶Ì¤Î¶â³Û¤ÎÁ´ÂÎÊ¿¶Ñ(2024¡Á2026Ç¯)
¡û2026Ç¯¤Î¤ªÇ¯¶ÌÁí³Û¤ò2025Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿
¡ÖÍèÇ¯2026Ç¯¤Ë¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·²óÅú¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤¬59.9%¤ÈºÇÂ¿¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¤¬21.2%¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸º¤ë¡×¤Ï8.5%¤È¡¢1³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤²¤ëÁê¼ê¤Î¿Í¿ô¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖËèÇ¯Æ±¤¸¶â³Û¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ·Êµ¤¤À¤«¤é(40Âå/½÷À)¡×¡ÖÁý¤ä¤¹Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤(50Âå/ÃËÀ)¡×¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤Î¸·¤·¤µ¤«¤éÁý³Û¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÇ¯Îð¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶â³Û¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é(40Âå/½÷À)¡×¡ÖÊª²Á¹â¤Ê¤Î¤Ç1Ëü±ßÄøÅÙ¾å¤¬¤ë(40Âå/ÃËÀ)¡×¤Ê¤É¡¢Êª²Á¾å¾º¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤¤Áý³Û¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¿ô¤Ê¤¬¤é¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÍèÇ¯2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ç¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«
¡û¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÅÏ¤·Êý¤Ï¡Ö¸½¶â¤ò¤Ý¤ÁÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¼êÅÏ¤¹¡×¤¬ºÇÂ¿
¡ÖÍèÇ¯2025Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·²óÅú¤Ï¡¢¡Ö¸½¶â¤ò¤Ý¤ÁÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¼êÅÏ¤¹¡×¤¬77.8%¤ÈºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¸½¶â°Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ï¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ÇÁ÷¶â¤¹¤ë¡×4.0%¡¢¡Ö¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤à¡×3.8%¤È1³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸½¶â¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÍèÇ¯2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«?
¡û¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î34.6%
¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¢¤²¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¡×¤¬34.6%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÃ»Âç¡¦Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¤Þ¤Ç¡×18.2%¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×15.9%¤À¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ®¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×16.4%¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×12.5%¤È¡¢À®¿Í¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï ¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡× ¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬Áý¤¨¡¢°Õ¼±¤Ë¤ä¤äÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¢¤²¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
