SoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂè78²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×ÃË»Ò¤Ï29Æü¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ºòÇ¯¡¢Ä»¼è¸©Àª½é¤Î½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Þ¤¿¤âÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤ËÇÔ¤ì¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È4¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿Âç¹õÃì¤Î¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥¢¥º¥«¡Ê3Ç¯¡¦C¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ÎÌó2Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¿Í¾Î¤Ï¡Ö¥¢¥º¥«¡×¡£ÄìÈ´¤±¤ËÍÛµ¤¤ÊÎ±³ØÀ¸¤Ë¡¢¼è¤ê°Ï¤àÊóÆ»¿Ø¤ÎËË¤Ï»×¤ï¤º´Ë¤ó¤À¡£ºòÇ¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ÊWC¡Ë¤Ç¤ÏÂç²ñ¥Ù¥¹¥È5¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë³èÌö¤ÇÄ»¼è¸©Àª½é¤Î½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£2023Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¸å¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À1Ç¯È¾¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤¿¤ëÆüËÜ¸ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¾åÃ£¤ÎÈë·í¤Ï¡ÖÃç´Ö¤È¤¤¤Ä¤âÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡£3Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â´Á»ú¤Ï¶ì¼ê¤À¤¬¡¢²ñÏÃ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÉÆÃ²½¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¥Ü¡¼¥ë±¿¤Ó¤â3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤â¥Ñ¥¹¤â½ÐÍè¤ëËüÇ½·¿¡£ÍèÆüÁ°¤ÏSF¤ÈPF¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¡¢Æ´¤ì¤ÏNBA¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤À¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤â¡Ö¥¢¥º¥«¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬¾å¼ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1¤Ä¤ÎÍýÍ³¡£¿ÈÄ¹200¥»¥ó¥Á¤ÏÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëNBA¤Ç¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ëµ»½Ñ¤òËá¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎWC¤Ç¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ï²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤«¤é²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿É¨¤ÎÄË¤ß¤¬°²½¡£¡Ö1·î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤â¡Ø¤Þ¤¢¹Ô¤±¤ë¤Ã¤·¤ç¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÄË¤ß¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï5·î¤ÎÃæ¹ñÂç²ñ¡£¡ÖËÜÅö¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤â¡¢¥¢¥º¥«¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤ËÇº¤à»þ¤â¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡²ÆÅß2´§¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£Ç¯¤ÎWC¤âËüÁ´¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡£5·î¤ÎÄË¤ß¤ò¡Ö10¡×¤È¤¹¤ë¤È¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ï¡Ö5¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎß·×¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥Ù¥¹¥È4¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î³èÌö¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é¤Î¥Þ¡¼¥¯¤â·ã²½¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¥¢¥º¥«¤ÏB¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢NBAÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£º£³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬B¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÌµÍý¡£¤À¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¥¢¥º¥«¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤ËÇº¤à»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èá¤·¤¤»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊé¤¦37ºÐ¤Î²Ï¾åµ®Çî´ÆÆÄ¤Ë¤¹¤°¤ËÁêÃÌ¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¢¥º¥«¤ÏÆüËÜ¤ËÍè¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¸»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ´À¤òÎ®¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡ÍèÆü¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¤È¾¯¤·¡£¥Ð¥¹¥±°Ê³°¤Ç¤â¡ÖËèÆü¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¹â¹»À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¢¥º¥«¤Î¾¡¤Á¡£Ä«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¿²µ¯¤¤Ç¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¢¥º¥«¤Ï¿²µ¯¤¤Ç¤âÄì¤«¤é¸µµ¤¡£¤ß¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥¶¤¤¡¢¥¦¥¶¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥º¥«¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬¼ä¤·¤¤¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£ÇÔÂà¸å¤Î¼èºà¤Ç¤â¡¢¥¢¥º¥«¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤È¾Ð´é¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë