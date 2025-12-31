»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¡¡µª»Ò¤µ¤Þ¤¬¥¥ë¥È¶µ¼¼¤Î¡ÈËåÄï»Ò¡É¤Ë¡ª»Õ¾¢¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÂ£¤êÊª¡É¤¬¡ÚÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Û
¤â¤¦¤Þ¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡£55Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçºå¤Ç¤ÎËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤ËÆüËÜÃæ¤¬Ç®¶¸¤·¡¢·ûÀ¯»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½÷ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤·ãÆ°¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ»ï¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿2025Ç¯¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±È¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òº£°ìÅÙ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
»°±ºÍ§ÏÂ¤È·ëº§¤·¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¤ËÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿É´·Ã¤µ¤ó¤¬¡ÈÂèÆó¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡É¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¥ë¥È¡£¤½¤Î»Õ¾¢¤¬ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤Ç¤¢¤ëÏÉÂôÎè»Ò¤µ¤ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌ©¤«¤Ë½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤¬¡ÈËåÄï»Ò¡É¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£2¿Í¤Î°Õ³°¤Ê¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ê°Ê²¼¡¢½÷À¼«¿È2025Ç¯4·î15Æü¹æ¡Ë¢¨Ç¯Îð¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¥Þ¥Þ
¡Ö3·î24Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ë¥ÈÅ¸¤Ç¡¢»°±ºÉ´·Ã¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Î¿·ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿å¿§ÃÏ¤ËÂç¤¤Ê²ÖÊÁ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ë¥È¤Ç¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÅÁÅý¤ÎÇò»å¤òÍÑ¤¤¤¿¡È¥Ø¥Ç¥Ü»É½«¡É¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°ÏÈ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥éÊÁ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¿§¤ß¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¥ë¥ÈÅ¸¤ËÍè¾ì¤·¤¿½÷À¡Ë
·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¤Î¡Ç87Ç¯¤´¤í¤«¤é40Ç¯¶á¤¯¥¥ë¥ÈºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÉ´·Ã¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î¡ÖÏÉÂôÎè»Ò¤Î¡Ø¥¥ë¥È¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Ù¡×¤Ç¤âÉ´·Ã¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢²£136cm¡¦½Ä182cm¤ÎÂç¤¤Ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¼¡¼¡£
Èà½÷¤ÎºÍÇ½¤ò¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¥¥ë¥Èºî²È¤Ç²¸»Õ¤ÎÏÉÂôÎè»Ò¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥¥ë¥Èºî¤ê¤Ë¤ÏÀ³Ê¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¯¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢»°±º¤µ¤ó¤Îºî¤ë¥¥ë¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¸«¤è¤¬¤·¤Ê¤È¤³¤í¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ»þ¡¹¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤É¸ÄÀÅª¤ÊÇÛ¿§¤ò¸«¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡Ê¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¡Ç19Ç¯11·î12Æü¹æ¡Ë
º£²ó¤Î¥¥ë¥ÈÅ¸¤Ç¿·ºî¡Øµ²±¤Î¤«¤±¤é¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿É´·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¸¼¨ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿ÞÏ¿¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¥Ø¥Ç¥Ü»É½«¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢É½¾ð¤Î¤¢¤ë¥¥ë¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÛ¤È»É½«»å¤Î¿§¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤ò´¶¤¸¤ëÉÛ¤Î¼è¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÌ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÔ»×µÄ¤È¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥¥ë¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
É´·Ã¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¡Ö¥¥ë¥È¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ÐÉÊ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¡¢²ñ¾ì¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î²Ö¤¬3¤Ä¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2¤Ä¤ÏÏÉÂô¤µ¤ó¤Î¥¥ë¥È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤â¤Î¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ë¤ÏÎ©¤Æ»¥¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¥¥ë¥È¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î½Ë¤¤²Ö¤ÎÂ£¤ê¼ç¤Ï¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤À¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤ª²Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¤ä²«¿§¤Î²Ö¡¹¤È¡¢¤½¤ÎÃæ±û¤ËÇ»¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¿§¤Î°ìÎØ¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÁÇÅ¨¤Ê¥Ö¡¼¥±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µª»Ò¤µ¤Þ¤ÏÉ´·Ã¤µ¤ó¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤â¿ÞÏ¿¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤È¥¥ë¥È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê
¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤Ç¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µª»Ò¤µ¤Þ¤È¥¥ë¥È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢23Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
¡Ö¡Ç02Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ¹ñºÝ¥¥ë¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤Ëµª»Ò¤µ¤Þ¤¬Î×ÀÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê¹ß¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤Ðµª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥¥ë¥È¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë½Ð¸þ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É´·Ã¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÁ°¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«Æþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
ºòÇ¯¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤Ê¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï4·î¤«¤éÃÞÇÈÂç³Ø¤Ë¤´¿Ê³Ø¡£»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤Æ¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤¬¼ñÌ£¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£3·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À®Ç¯²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¡¢¡ÖÊì¤Ï¡¢µÙÆü¤Ë¼¼Æâ¤Ç»É½«¤ä¥¥ë¥Èºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Äí¤Î²Ì¼Â¤ò»È¤Ã¤Æ¥·¥í¥Ã¥×¤ä¥¸¥ã¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ôÇ¯Á°¤«¤éµª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÏÉÂôÀèÀ¸¤Ë¼ê·Ý¤ò³Ø¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ïµª»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¤¿¤á¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÉÂôÀèÀ¸¤Ï½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¡¢2¡Á3Æü¤Þ¤¿¤Ï1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¾®¤µ¤Ê¥¥ë¥È¤«¤éºî¤ê»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤ë´î¤Ó¡É¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÏÉÂôÀèÀ¸¤Ï¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀèÀ¸¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ê¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥¥ë¥È¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¸ÅÌ¡Ë
µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¼«¤éÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¥ë¥ÈºîÉÊ¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯¤Î4·î¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¶âÂôÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¥ë¥È¤Çºî¤Ã¤¿¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤Î¥Ö¡¼¥±¤ò°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö¤Ó¤é¤Î¿§¤Ï¡¢°åÎÅ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¤ÈÇò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
µª»Ò¤µ¤Þ¤¬°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤Î¥Ö¡¼¥±¡£¤³¤ì¤âÏÉÂô¤µ¤ó¤¬ÅÁ¼ø¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÏÉÂôÀèÀ¸¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤¬Áõ¾þ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö¤Ó¤é¤òÌÏ¤·¤¿ÉÛ2Ëç¤òË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ãæ¤ËÌÊ¤òµÍ¤á¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤Î²Ö¤Ó¤é¤Î´Ý¤ß¤òÉ½¸½¡£ÉÛ¤È¥ï¥¤¥ä¡¼¤ÈÌÊ¤Ç·Ô¤òºî¤ê¡¢ÍÕ¤Î·Á¤ËÀÚ¤Ã¤¿ÉÛ¤È¡¢¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ë¥ÈÅ¸¤Ç¤Îµª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î²Ö¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ØÆ³¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¸ÅÌ¡Ë
É´·Ã¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥¥ë¥È¶µ¼¼¤Î¡ÈËåÄï»Ò¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢ÏÉÂô¤µ¤óÌç²¼¤ÎÄï»ÒÆ±»Î¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡Ç19Ç¯¤ËÉ´·Ã¤µ¤ó¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿¥¥ë¥ÈºîÉÊ½¸¡Ø»þ´Ö¤Î²ÖÂ«¡¡Bouquet du temps¡Ù¡ÊÆüËÜ¥ô¥©¡¼¥°¼Ò¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÔÀèÀ¸¤Ï¥¥ë¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Î»Õ¤Ë¡£¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤È¤Ï¡¢¶µ¤¨¹ç¤¤¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢¶µ¼¼¤ÏÍ¥¤·¤µ¤È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÊõ¸Ë¡£ÎÉ¤¤¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Ê¤¤¥¥ë¥È¶µ¼¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤òÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¶µ¼¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç±Ñ¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¤â¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
º£¸å¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤¬É´·Ã¤µ¤ó¤È¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¸ÅÌ¡Ë
µª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÉ´·Ã¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¥ë¥È¤Î¸Ç¤¤å«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£