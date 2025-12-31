¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÁ°»ÔÄ¹¤¬¡È¸æÍÑÃ£¡É¤À¤Ã¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤Ï·ÊÞ¥é¥Ö¥Û¤Î¡Ö203¹æ¼¼¡×ÀøÆþ¥ë¥Ý¡Ú2025Ç¯ ¤¢¤Î»ö·ï¡¦ÁûÆ°¤Îº£¡Û
¡Ú2025Ç¯ ¤¢¤Î»ö·ï¡¦ÁûÆ°¤Îº£¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¯·¡¡ª ¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡È¸µ¥°¥é¥É¥ë´Ñ¸÷Âç»È¡É¾®Àô¤ß¤æ¤¤Î²á·ã¥Ü¥Ç¥£¡¼
¡¡9·î24Æü¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê43¡Ë¤Î¥é¥Ö¥ÛÄÌ¤¤¤¬¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿Í¸ý33Ëü¿Í¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤ÏËª¤ÎÁã¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¸å¡¢»ÔÄ¹¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ô¹Ù³°¤ÎÏ·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¤Î203¹æ¼¼¤Ï¡¢¡Öºß¼¼Ãæ¡×¤Î¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£ÁûÆ°¤«¤é2¥«·îÈ¾¸å¤Î12·î½é½Ü¡¢ËÜ»æµ¼Ô¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤¬Èë½ñ¹Êó²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¿¦°÷¡Ê54¡Ë¤È2¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Æ±¼¼¤ËÀøÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Éô²°¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤ÎÆÃÊÌ¼¼¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤ÏµÙ·Æ¤¬3»þ´Ö5700±ß¡¢½ÉÇñ¤¬7500±ß¡£Ãó¼Ö¾ì±ü¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢³¬ÃÊ¤Ç2³¬¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ã¯¤È¤â´é¤ò¹ç¤ï¤µ¤ºÆþ¼¼¤Ç¤¤ë¥¬¥ì¡¼¥¸¥¿¥¤¥×¤À¡£Éô²°¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢2¿Í¤Ç²£¤ËºÂ¤ë¤ÈÂÎ¤¬Ì©Ãå¤¹¤ë¥½¥Õ¥¡¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤¬¥É¡¼¥ó¤È¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤ä²«¿§¤Î´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤¬²¿¤È¤â¥¨¥í¤¤¡£
¡¡Ëí¸µ¤Ë¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤È¥³¥ó¥É¡¼¥à¡¢¥´¥ßÈ¢¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¼¼Æâ¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ç¤Ï¡Ö¸Â³¦¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ä¡ÖÅÅ¥Þ¥·¥ë¥Õ¥£¡¼¡×¡ÖÄ¬¿á¤«¤É±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ü¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤ÈÂçÍýÀÐÉ÷¤Î¥¸¥ã¥°¥¸¡¼ÉÕ¤¹ë²ÚÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¡£ËþÅ·¤ÎÀ±¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Çä¤ê¾å¤²¤Ï¥Ü¥Á¥Ü¥Á
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤Î½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬º¤ÏÇµ¤Ì£¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÁûÆ°¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬Áý¤¨¤¿¡©¡¡¥Ü¥Á¥Ü¥Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È½ñ¤«¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÄ¾·â¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ê»ÔÄ¹¤¬¡Ë²¿ÅÙ¤«Íè¤Æ¤ë¡Ù¤È¤«¡ØÇ¯ÃæÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ä¾·â¤Ê¤ó¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÀÚÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿®ÍÑ¤Ê¤¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡Ê¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤Ï¡Ë¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´Ñ¸÷ÃÏ²½¡©¡¡Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼èºàÅöÆü¡¢¡Öºß¼¼Ãæ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï17¼¼¤Î¤¦¤Á¡¢3¼¼¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÁê¼ê¡×¤Î¸µÈë½ñ¹Êó²ÝÄ¹¤Ï12·îËö¤Ç°Í´êÂà¿¦¡£¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤ÏºÆ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡ÖÅöÁª¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤À¡£