¡¡µðÂçÊÑ¿È¥Òー¥íー¤ò¼ç¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿ÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó¡¦±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÀ©ºî¡Ë¤¬2026Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤·¤¿¡Ö²Ê³ØÆÃÁÜÂâ¡×¤Î〝¹È°ìÅÀ〟¥Õ¥¸¡¦¥¢¥¥³Ââ°÷¤ò±é¤¸¤¿ºù°æ¹À»Ò¤Ïº£½©¡¢Ãø½ñ¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄÉ²± ¥¦¥ë¥È¥é¤Îå«¡×¡ÊÎ©Åì¼Ë¡Ë¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤òÁ°¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÁ°Îò¤È¤Ê¤ëÅìÊõ¤Ç¤Î±Ç²è½÷Í¥»þÂå¡¢¥¦¥ë¥È¥éºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¼ÂÁê»û¾¼Íº´ÆÆÄ¡Ê06Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯69¡Ë¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤òÅö¥µ¥¤¥È¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²ø´ñÂçºîÀï¡×Âè£´ÏÃ¡Ö¶²ÉÝ¤ÎÅÅÏÃ¡×¤Çºù°æ¤¬Ìµ¶Á¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡Ä
¡¡ºù°æ¤Ï¡¢±ßÃ«¥×¥íºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é£Ñ¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡¢1966Ç¯1～7·îÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Î¿·Ê¹¼Ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¹¾¸ÍÀîÍ³Íø»ÒÌò¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢ÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬Çö¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¿¡£61Ç¯¡¢ÅìÊõ¤ËÆþ¼Ò¡£10Âå¤Ë¤·¤Æ¡ÖÀÄ¤Ù¤«Êª¸ì¡×¡Ê62Ç¯¡Ë¤ÎÀîÅçÍº»°´ÆÆÄ¡¢¡Ö¹¾Ê¬ÍøËþ»á¤ÎÍ¥²í¤ÊÀ¸³è¡×¡Ê63Ç¯¡Ë¤Î²¬ËÜ´îÈ¬´ÆÆÄ¡¢¡Ö´Å¤¤´À¡×¡Ê64Ç¯¡Ë¤ÎËÅÄ»ÍÏº´ÆÆÄ¤éµð¾¢¤â¼ê¤¬¤±¤¿¿ô¡¹¤ÎÅìÊõºîÉÊ¤ËÏÆÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆµìºîË®²è¥Þ¥Ë¥¢¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ÀîÅç´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºù°æ¤Ï¡Ö¥¤¥¹¤«¤éÆ°¤«¤º¡¢¤¤¤Ä¤âºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢Î©¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¤È¡Ê¤³¤Á¤é¤ò¡Ë¸«¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥«¥á¥é¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á»£¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£º£¡¢¹Í¤¨¤ë¤È¥Ô¥å¥¢¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºù°æ¤Ï¡ÖÅìÊõ¤Ç´ÆÆÄ¤Ï¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ã«¸ý¡ÊÀéµÈ¡ËÀèÀ¸¡¢ÀéÍÕ¡ÊÂÙ¼ù¡ËÀèÀ¸¡¢ËÅÄÀèÀ¸¡¢ÀîÅçÀèÀ¸¡Ä¡£»ä¤Ï¡ØÀÄ¤Ù¤«Êª¸ì¡Ù¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¡Ø¥¹¥êー¡¦¥Á¥ã¥Ã¥Ôー¥º¡Ù¤È¤¤¤¦¼ã¼ê½÷Í¥¤Î¥È¥ê¥ª¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î»þ¤À¤±Í£°ì¡¢ÅìÊõ¤Ç¥¹¥¿ー°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£±ÛÏ©¿áÀã¤µ¤ó¡¢ÀðÀé·Ê¤µ¤ó¡¢ÁðÅ«¸÷»Ò¤µ¤ó¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿½÷Í¥¤µ¤ó¤È¡Ê63Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤ª°¹¤Á¤ã¤ó»°Âåµ¡Ù¤Ç¡Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤Ï»ä¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±ßÃ«¥×¥í¤Ø¡£¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºù°æ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ÈÇÐÍ¥¤¬¤ß¤ó¤ÊÃç´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¤¬Ê¹¤¯¤È¡¢´ÆÆÄ¤â¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£´ßÅÄ¿¹¡Ê¤·¤ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê82Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯43¡Ë¤Ï¥¿¥Ð¥³¤Ç¡Ø¥¢¥Á¥Á¥Á¡Ù¤È¤«¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÁê»û¤µ¤ó¤È¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¦¤Ê¤ÉÆ±»ÖÅª¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ø·¸¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÁê»û»á¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè23ÏÃ¡Ö¸Î¶¿¤ÏÃÏµå¡×¡Ê¥¸¥ã¥ß¥é¡Ë¡¢Âè34ÏÃ¡Ö¶õ¤ÎÂ£¤êÊª¡×¡Ê¥¹¥«¥¤¥É¥ó¡Ë¡¢Âè35ÏÃ¡Ö²ø½ÃÊè¾ì¡×¡Ê¥·ー¥Üー¥º¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢±ßÃ«¥×¥íÀ©ºî¤Î¡Ö²ø´ñÂçºîÀï¡×¡Ê68Ç¯¡Ë¤Î»×¤¤½Ð¤â¶¯¤¤¡£Âè£´ÏÃ¤Î¡Ö¶²ÉÝ¤ÎÅÅÏÃ¡×¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æºù°æ¤ËÍ£°ì½Ð¤·¤¿ÃíÊ¸¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤ÏÀ¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£Â©¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤µ¤µ¤ä¤¤¤Æ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¡ØÂ©¤À¤±¡Ù±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºù°æ¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡Ø°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë¡Ø¤Á¡¦¤¬¡¦¤¤¡¦¤Þ¡¦¤¹¡Ä¡Ù¤È¸À¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ø¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡ØÌµ¶Á¼¼¡Ù¤Ë£±»þ´Ö¶á¤¯¡ÊÂÎ¤Î¸Â³¦¡Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²»¤¬¶Á¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÈÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤â¤â¤Î¤«¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Þ¤¿¡¢Ï©¾å¤Ë¼º¿À¤·¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤à±éµ»¤Ç¤Ï¡¢15Ê¬´Ö¡¢Îä¤¿¤¤´ÄÈ¬¡Ê´Ä¾õ£¸¹æÀþ¡Ë¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÎÆ»Ï©¤Ë²£¤¿¤ï¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ÂÁê»û±é½Ð¤ò¿®Íê¤·¤¿¡£¡ÖµÊÃãÅ¹¤Ç¼ÂÁê»û¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Ìー¥Ù¥ë¥Ðー¥°¤Î½÷Í¥¤ß¤¿¤¤¤Ë»£¤ë¤«¤é¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢67Ç¯¤Ë¥Õ¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅìÊõ¤Î¤ª¾î¤µ¤óÌò¤«¤éÃ¦Èé¤·¤¿¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÆÍÁ³±ê¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥â¥íー¤È¤«¡Ø¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¤Î¥¸ー¥ó¡¦¥»¥Ðー¥°¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¸å¤â¼ÂÁê»û´ÆÆÄ¤ÎATG±Ç²è¡ØÒØÂËÍå¡Ù¡Ê71Ç¯¡Ë¤Ë½Ð¤¿¤ê¡£¤³¤Î±Ç²è¤â´ßÅÄ¿¹¤Á¤ã¤ó¤È¼ÂÁê»û¤µ¤ó¤Î£²¿Í¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡12·î28Æü¤Ï´ßÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·Ç¯¤Ï¼ÂÁê»û»á¤ÎË×¸å20Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢ºù°æ¤Ï»±¼÷¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¥¦¥ë¥È¥é°ÊÁ°¡×¤È¡Ö¡Ê±ßÃ«¥×¥í¤Ç¤Î¡Ë¥¦¥ë¥È¥é°Ê³°¡×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿ºù°æ¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö±ßÃ«¥×¥í¤Ï¼«Í³¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤È¤·¤Æº£¸å¤âºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
