¡¡2026Ç¯¤Î1·î2¡¢3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡Ë¡×¡£º£²ó¤Ç102²ó¤ò¿ô¤¨¤ëÅÁÅý¤¢¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬20¡óÄ¶¤¨¤Î¥¥é¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤È¤Ê¤ëÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿15Ç¯¤ÎÂè91²óÂç²ñ°Ê¹ß¤Ï¡¢30¡óÄ¶¤¨¤ò2²ó¡Ê19Ç¯¤ÎÂè95²ó¡¢21Ç¯¤ÎÂè97²óÂç²ñ¡ËµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£¤³¤³11Ç¯¤Ç8²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç¡Ö2²óÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¡×¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄ³ØÂç¤¬¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÎºÇ±¦Íã¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½°ÌÜ¤Î°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£
¡ÚÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¥³¥é¥à¡ÛÈ¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤Ø»ä¤¬¡Ö¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡×¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³¡ÄÀÄ³ØÂç±ØÅÁÉô¤ÎÁö¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¡¡¤½¤³¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄ³ØÂçOB3¿Í¤¬»²½¸¤·¤¿¨¡¨¡¡£Âè91²óÂç²ñ¤Ë»³¾å¤ê¤Î¡Ö5¶è¡×¤ò¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç²÷Áö¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿M¡õA¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡ÊMABP¡ËÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Î¿ÀÌîÂçÃÏ»á¡Ê32¡Ë¡¢¾®Àâ²È¤ÎÆ²¾ì½Ö°ì»á¡Ê62¡Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Îº´Æ£½Ó»á¡Ê62¡Ë¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÀÄ³ØÂç¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ó¤Æ·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡¨¡¨¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Æ²¾ì¡ÖÀ¤ÂåÅª¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¡ÊÁ´¹ñ¡Ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºß³ØÃæ¤ÏÊì¹»¤Î±ØÅÁÉô¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È´Ø¿´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿96Ç¯¡ÊÂè72²óÂç²ñ¡Ë¤Ë¡ÊÆ±»Ô¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤¢¤ë¡ËÃæ±ûÂç¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶½Ì£¤¬Í¯¤¡¢±ØÅÁ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ê¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë--¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£½ñ¤¯¡ª¡¡¤È·è¤á¤¿»þ¤«¤éÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¤³¤È¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º´Æ£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÄ³ØÂç¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿Âè91²óÂç²ñ¤Î¸å¡¢ÀÄ³ØÂçOB¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍ¥¾¡¡¢À¨¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ã1Ç¯¤Ç2Æü¤À¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¾¤ÎÆü¤Ë¤É¤ó¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ä¡ã²¿¤ò»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ä¤È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÆ°¸þ¤Ë¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¤½¤ó¤Êº´Æ£¤µ¤ó¤¬º£¤äÇ®¿´¤Ê»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¡£
º´Æ£¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ó¤Æ·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ëÂç³ØÀ¸¤Ë¡Ø¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼Áö¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥«¥Á¥ó¤È¤¤Æ¡Ê¾Ð¡ËÁö¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¿ÀÌî¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Î¶ðÂôÂç¡¦±§²ìÃÏ¶¯Áª¼ê¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ³Ê¹¥¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡ØÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Áª¼ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡È¢º¬±ØÅÁ¤ò¡Ê2Ç¯¼¡¤«¤é¡Ë3²óÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÌî¡Ö¡Ê3Ç¯¼¡¤È4Ç¯¼¡¤Ë¡Ë2²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¶¥µ»¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢Á´¹ñ¤Î¿Í¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤òÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯365Æü¤ÇÂç²ñ¤Î2Æü´Ö°Ê³°¤Î¡ã363Æü¤ÎÅØÎÏ¡ä¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊó¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡Æ²¾ì¤µ¤ó¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿Âç³Ø¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë´ØÅì³ØÏ¢ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡Ê¸½´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¡Ë¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡Ö¥Á¡¼¥à¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¡Ö¥Ò¡¼¥È¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¶¡×¡Ö¥Á¡¼¥à·¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¡¢11·î13Æü¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¸¡×¤ò¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡£
Æ²¾ì¡Ö¤½¤â¤½¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤Ï²¿¤¾¤ä¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ã´ØÅì³ØÏ¢¡ä¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤Ï²¿¤¾¤ä¡©¡¡¤ÎÆæ¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡Í½Áª²ñ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿Âç³Ø¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¡¢´ØÅì³ØÏ¢¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÈ¢º¬¤òÁö¤ë¡£
Æ²¾ì¡ÖËÜÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂç³Ø¤Î¥Á¡¼¥à¤È´ØÅì³ØÏ¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÂÎ²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©¡¡Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÍâÇ¯¤Î¼«Ê¬¤ÎÊì¹»¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤â´ØÅì³ØÏ¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤¬Ã±¤Ë¡ã¼«Ê¬¤ÎÂç³ØÌ¾¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡äë§¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¡ãÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¡ä¤È¤¤¤¦±ØÅÁ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Çµæ¶Ë¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸Ä¿Í¶¥µ»¤Î¿§ºÌ¤â¶¯¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤Ï²¿¤¾¤ä¡©¡¡¤¤¤Þ¤À¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤º¤Ã¤ÈÆæ¤òÄÉ¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÅú¤¨¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¨¡¨¡º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢10·î29Æü¤Ë¡ÖÈ¢º¬2¶è¡×¤òÆÁ´Ö½ñÅ¹¤«¤é´©¹Ô¡£±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤«¤é¸½Ìò¥é¥ó¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¼èºà¤·¡¢¡Ö²Ö¤Î2¶è¡×¤òÂêºà¤ËÞÕ¿È¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»Å¾å¤²¤¿¡£
º´Æ£¡Ö1Ç¯Á°¤Ë3¿Í¤Î»³¤Î¿À¡Ê½çÅ·Æ²Âç¤Îº£°æÀµ¿Í»á¡¢ÅìÍÎÂç¤ÎÇð¸¶ÎµÆó»á¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î¿ÀÌîÂçÃÏ»á¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¡ØÈ¢º¬5¶è¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï»³¾å¤ê¤Î5¶è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤·¡¢»³¤Î¿À¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â°ú¤«¤ì¤¿¡£¤½¤Î5¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¼¡¤Ï2¶è¤Î¥É¥é¥Þ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡Ù¤È¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï2¶è¤È5¶è¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤¯¡¢³ÆÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤Ï2¶è¤È5¶è¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤ò·è¤á¡¢¤½¤ì¤«¤éÂ¾¤Î¶è¤òÃ¯¤ËÁö¤é¤»¤ë¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤Î±³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â½ÐÁö¤¹¤ë2¶è¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡2¶è¤â5¶è¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Æ¶è´Ö¤Î½ÐÁöÁª¼ê¤¬¥ì¡¼¥¹ÅöÆüÄ«¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¶ìÇº¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢³°¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ÎÌµÇ°¤ò»×¤¦¤À¤±¤Ç¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÀÌî¡ÖËÍ¼«¿È¡¢Ä¾Á°¤Ë³°¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤Ï³°¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤ò100¡óÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø³°¤ì¤¿Áª¼ê¤Î»×¤¤¤È°ì½ï¤ËÁö¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤â¹¥¤·ù¤¤¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶´ÆÆÄ¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡ØÉô°÷¤Î1ÈÖ¤«¤é10ÈÖÌÜ¤ÎÁª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢14ÈÖÌÜ¤ä15ÈÖÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ØÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤º¡¢¤·¤«¤â1ÆüÌÜ¤Î±ýÏ©¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Æ»Ä¹ó¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È´Å§¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¹¥µÏ¿¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê´ð½à¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Î¡ØÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤¯¡ª¡¡ÀÕÇ¤¤Ï¥ª¥ì¤¬¼è¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦È½ÃÇÎÏ¤È·èÃÇÎÏ¤Ë¤ÏÀ¨¤¤¡ª¡¡¤È¸À¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¨¡¨¡Í¥¾¡¸õÊä¡¦ÀÄ³ØÂç¤Î½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢¦Æ²¾ì½Ö°ì¡Ê¤É¤¦¤Ð¡¦¤·¤å¤ó¤¤¤Á¡Ë1963Ç¯5·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£ÀÄ³ØÂç¹ñºÝÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£2000Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿Ìîµå¾®Àâ¡Ö8Ç¯¡×¤Ç¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ë·Ù»¡¾®Àâ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾®Àâ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ö·º»ö¡¦ÌÄÂôÎ»¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢±ØÅÁ¾®Àâ¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡£
¢¦¿ÀÌîÂçÃÏ¡Ê¤«¤ß¤Î¡¦¤À¤¤¤Á¡Ë1993Ç¯9·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÀÄ³ØÂçÁí¹çÊ¸²½À¯ºö³ØÉôÂ´¶È¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï2Ç¯¼¡2¶è6°Ì¡¢3Ç¯¼¡5¶è¶è´Ö¾Þ¡¢4Ç¯¼¡5¶è2°Ì¡£3Ç¯¼¡¤ÎÀÄ³ØÂç½éÍ¥¾¡¡¢4Ç¯¼¡¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¤ò·Ð¤Æ¥×¥í¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£¸½ºß¤ÏM¡õA¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ÎÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¡£
¢¦º´Æ£½Ó¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤·¤å¤ó¡Ë1963Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£ÀÄ³ØÂç·Ð±Ä³ØÉôÂ´¶È¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ò·Ð¤Æ93Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÃø¤Ë¡Ö°ðËÜ½á°ì¡¡1979¡Ý2002¡×¡ÖµÜËÜ¹±Ì÷¡¡³Ø¤Ö¿Í¡×¡ÖÈ¢º¬0¶è¤ò¶î¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¡£